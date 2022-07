Immer wieder haben die Klimaaktivisten seither auf Autobahnen, an Flughäfen und öffentlichkeitswirksamen Orten wie der Commerzbank-Zentrale in Frankfurt demonstriert, haben Ölpipelines in Mecklenburg-Vorpommern manipuliert und vor dem Kanzleramt den Asphalt aufgebohrt, um gegen die geplante Erschließung von Ölfeldern in der Nordsee zu protestieren. Für viele ist der „Aufstand“ längst eine Vollzeittätigkeit, für den sie ihr Studium oder ihren Job aufgegeben haben. Sie reisen als Demonstrationstouristen durch die Republik, lassen sich von der Polizei mit Speiseöl einpinseln und in Gewahrsam nehmen und kleben ein paar Tage später auf der nächsten Autobahn. Lea findet, solche Aktionen sind keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit, wie Kritiker sagen. Sondern nur Notwehr einer jungen Generation, die sich nicht mehr an­ders zu helfen wisse, weil die Politiker den Ernst der Lage noch immer nicht begriffen hätten. „Mit unserem zivilen Widerstand erinnern wir die Demokratie an ihre Grundwerte“, sagt Lea. Nur zu de­monstrieren wie ihre Kollegen von „Fridays for Future“, sich ansonsten aber immer an alle Gesetze zu halten und auf die Einsicht der Politiker zu hoffen, das reiche nicht mehr.

Das sieht der Lastwagenfahrer, der jetzt ausgestiegen ist und aufgebracht in Richtung der knapp 50 Aktivisten deutet, anders. Vor Wut läuft er schon Furchen in den Asphalt. „Mensch, verpisst euch mal wieder“, schreit er entnervt, „ich hab Sachen für die Intensivstation geladen, die brauchen Medikamente und ihr blockiert hier alles!“ Hinter ihm kommt eine junge Frau zwischen den Autos nach vorne, ihre Lippen beben vor Empörung. „Wir gehen alle arbeiten, wir haben ei­nen Beruf“, ruft sie zornig, „und was macht ihr? Ihr seid alle Versager, geht nach Hause!“ Lea hält ihre Freundin Ella an der Hand und bleibt ruhig, stumm schaut sie einfach immer geradeaus. In vielen Trainings haben sie geübt, wie das geht: angeschrien zu werden und trotzdem cool zu bleiben. Eigentlich ist Lea eine leise, sehr zugewandte junge Frau, in deren Miene sich sonst jede Regung spiegelt. Aber jetzt hat sie ihr Demons­trationsgesicht aufgesetzt, das harte und reglose. Wie eine zweite Haut liegt es über dem anderen.