Ein Bündnis will Berlin schon 2030 statt 2045 klimaneutral machen. Am Sonntag könnte es gelingen, das per Volksentscheid Gesetz werden zu lassen. Fachleute halten das Vorhaben für völlig unrealistisch.

Grüne Plakate säumen in diesen Tagen Berlins Straßen und Plätze. „Es ist nicht zu spät“, steht in roten und blauen Lettern darauf. Oder: „Der Politik Ziele setzen.“ Darunter prangt „Berlin 2030 Klimaneutral“. So nennt sich der Volksentscheid, der am Sonntag stattfindet und für den auf den letzten Metern noch eifrig geworben wird. Am Samstag soll eine Großkundgebung mit Musik und Reden am Brandenburger Tor noch einmal für die Teilnahme mobilisieren, es spielen die Band Element of Crime und der Pianist Igor Levit, zwei Stars der Klimaschutzbewegung sollen auftreten, Luisa Neubauer von Fridays for Future und die Transformationsforscherin Maja Göpel.

Worum geht es? Bisher hat sich Berlin im Einklang mit der Bundesregierung das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2045 seine Kohlenstoffemissionen um mindestens 95 Pro­zent im Vergleich zu 1990 zu senken. Damit wäre die Hauptstadt klimaneutral. Den Initiatoren des Volksentscheids, dem Bündnis „Klimaneustart Berlin“, reicht das nicht. Sie wollen die Marke um 15 Jahre auf 2030 vorziehen. Nur so bestehe die Chance, die Erderwärmung noch auf die 2015 in Paris festgelegten 1,5 Grad zu begrenzen, argumentieren sie.

Dafür soll das Berliner Klima- und Energiewendegesetz verschärft werden, das erst im August 2021 novelliert wurde. Auch eine Etappe wird festgeschrieben: Bis zum Jahr 2025, also in nur gut zwei Jahren, soll die Gesamtsumme des CO 2 -Ausstoßes auf 70 Prozent verringert werden; bisher war dafür das Jahr 2030 vor­gesehen. Derzeit liegt Berlin bei rund 50 Prozent Reduktion, allerdings begünstigt durch die Corona-Pandemie und den Wegfall des Berliner Flughafens Tegel.

Initiatoren wollen Signalwirkung

Anders als der Volksentscheid vom Herbst 2021, bei dem es um die Enteignung privater Wohnungsbaukonzerne ging, ist dieser Entscheid verbindlich. Er ruft nämlich nicht den Senat dazu auf, einen Beschluss zu fassen, sondern ist ein „Gesetzesentscheid“. Das neue Gesetz würde direkt nach Annahme des Entscheids in Kraft treten, der Berliner Senat müsste sich danach richten. Die Initiatoren finden das besonders wichtig, „um Druck auf die Politik auszuüben“, wie Sprecherin Jassemine Davis am Donnerstag auf einer Pressekonferenz sagte.

Das neue Ziel für die deutsche Hauptstadt soll eine weltweite Signalwirkung haben. Schon jetzt gebe es 70 Städte in Deutschland mit insgesamt mehr als zehn Mil­lionen Einwohnern, die mindestens bis 2035 klimaneutral werden wollen, sagte Julian Zuber von der Klimaschutzorganisation GermanZero. „Mit Berlin wären es dann ab Sonntag 15 Millionen.“

Die Initiatoren vom Bündnis „Klimaneustart Berlin“ haben es bis zum November letzten Jahres geschafft, 260.000 Unterschriften für den Volksentscheid zusammenzubringen, weit mehr als die erforderlichen 171.000. Dennoch ist es eine herausfordernde Aufgabe, ge­nügend Bürger am Sonntag zur Teilnahme zu motivieren. Schließlich ist es erst sechs Wochen her, dass die Berliner zur Wiederholungswahl aufgerufen waren. Die Initiatoren des Volksentscheids hatten gefordert, dass er parallel zur Wahl stattfinden sollte, weil sie hofften, auf diese Weise mehr Menschen mobilisieren zu können. Doch der Senat hatte das mit Hinweis auf die mit zu vielen Entscheidungen überfrachtete Pannenwahl von 2021 abgelehnt.