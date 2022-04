Neue Studie : Wie geht es Jugendlichen zwischen Klimakrise, Pandemie und Krieg?

Aktualisiert am

Fridays-for-Future-Demonstranten protestieren Ende März in Stuttgart gegen Klimawandel Ukrainekrieg. Bild: dpa

Ein sonniger Freitag Ende März, Tag 30 des russischen Angriffs auf die Ukraine. Ein Pulk von Fridays-for-Future-Demonstranten zieht ins Zentrum von Frankfurt, aus einem Lautsprecher schallt Musik von K.I.Z. „Und wir singen im Atomschutzbunker – Hurra, diese Welt geht unter!“ Mittendrin: die Elftklässlerin Ronja.

Leonie Feuerbach Redakteurin in der Politik.

„Ich finde es schon krass, dass uns das alles trifft: Klimakrise, Pandemie, Krieg“, sagt sie. Dann schiebt sie schnell hinterher, dass es ihr ja gut gehe im Vergleich zu den Menschen in der Ukraine und in Ländern, die schon stärker vom Klimawandel betroffen sind. Ronja ist 16, trägt Chucks und einen kleinen Stecker in der Nase. Sie sagt oft „krass“ und, wenn sie über sich selbst spricht, „privilegiert“.