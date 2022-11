Klimaforscher im Interview : „Wahrscheinlich wird ein bedeutender Teil der Erde quasi unbewohnbar“

Herr Rockström, das UN-Umweltprogramm hat festgestellt, dass die Atmosphäre sich bis 2100 wahrscheinlich um 2,4 bis 2,5 Grad erwärmen wird, wenn alle Staaten nur so viel fürs Klima tun, wie sie bis heute versprochen haben. Vor meinem Haus steht eine Schule. Die Schüler dort werden dann neunzig sein. Wie wird ihre Welt aussehen?

Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge



Die ehrliche Antwort ist: Wir wissen das nicht. Und warum nicht? Weil wir solche Temperaturen seit drei Millionen Jahren nie hatten. Im gesamten Erdzeitalter des Quartärs lagen die wärmsten Perioden nur zwei Grad über den Referenzwerten von heute. Und wenn man die viereinhalb Milliarden Jahre der Erde betrachtet, taugt nur das Quartär als Vergleichsmaßstab. Jenseits dieser Periode gab es entweder eine deutlich andere Zusammensetzung der Atmosphäre, oder man hatte andere Kontinente oder andere Eisschilde. Und Temperaturen von plus 2,4 Grad haben wir seit mehr als drei Millionen Jahren nicht mehr gehabt. Deshalb wissen wir nicht so genau, wie es den Schulkindern im Jahr 2100 gehen wird. Aber eines ist sicher: Wir werden jenseits von zwei Grad auf komplettem Neuland sein. Seit der Entstehung des planetaren Zustandes, der den modernen Menschen hervorgebracht hat, gab es das noch nicht. Ich würde eine Erwärmung um 2,4 Grad als Desaster sehen.

Sie sagen, Sie wissen nicht, was sein wird, und zugleich sagen Sie, es wird desaströs. Wie passt das zusammen?

Wir haben eine ganze Menge Hinweise, wie es sein könnte. Wir sind jetzt schon im globalen Mittel bei plus 1,2 Grad, also dem wärmsten Punkt seit der letzten Eiszeit, und wir sehen die Folgen: mehr Dürren, mehr Überschwemmungen, mehr Hitzewellen, neue Krankheitsmuster. Das dürfte sich auf dem Weg zu 2,4 Grad verstärken. Wahrscheinlich wird ein bedeutender Teil der Erde quasi unbewohnbar. Es wird Regionen geben, in denen es zu heiß wird für menschliches Leben. Neuere Forschungsarbeiten zeigen, dass möglicherweise bereits 2070, wenn wir uns 2,5 Grad nähern könnten, große Teile der Weltregionen in Äquatornähe wohl so heiß wären, dass es das menschliche Leben dort bedroht. Das würde für große Teile Brasiliens gelten, dazu für Teile Afrikas, den Nahen Osten und Indien. Dort könnten die Durchschnittstemperaturen dann über dreißig Grad liegen. Das aber wäre eine direkte Bedrohung der menschlichen Gesundheit. Dann kann man auf Dauer nur noch in klimatisierten Räumen leben, oder man muss auswandern. Für die Ärmeren wird das die einzige Lösung sein. Und außerdem: Die Erwärmung wird nicht aufhören, wenn sie um die Jahrhundertwende 2,4 Grad erreicht.

Für die Kinder der Schulkinder von heute kommt es also noch ärger?

Das kann sein, denn auf dem Weg zu 2100 werden wir wahrscheinlich Kipppunkte passieren, die zu selbstverstärkenden Prozessen führen. Die arktischen Permafrostböden können dann auftauen, der Regenwald des Amazonas könnte sterben, Meeresströmungen könnten sich verändern, Eis könnte schmelzen.

Unlängst haben Sie zusammen mit anderen geschrieben, dass einige Kipppunkte vielleicht jetzt schon erreicht sind. Zum Beispiel beim Abtauen des Grönlandeises und des westantarktischen Eisschildes. Werden also ärmere Küstenstädte wie Kolkata überflutet werden, während reichere wie Hamburg sich hinter meterhohen Deichen verschanzen?