Proteste der Klimajugend : Der Gegner heißt Armin Laschet

Der Ton hat sich verschärft. In einem Facebook-Beitrag der Fridays-for-Future-Gruppe Hamburg sieht man ein Bild der Flutkatastrophe, in das der lachende Armin Laschet hineinmontiert worden ist. „Herr Laschet, face the crisis!“ steht daneben („Gehen Sie die Krise an!“). In einem Beitrag von Fridays for Future Deutschland ist der Kanzlerkandidat der Union ebenfalls zu sehen: „So zerstört Laschet unser Klima“ steht darüber. Er blockiere die Windkraft, kriminalisiere Aktivisten und lasse für die Kohle ganze Orte abreißen, heißt es. Auch beim Protest in verschiedenen Städten stehen Laschet und die Flut im Mittelpunkt.

Die 18 Jahre alte Aktivistin Annika Rittmann wirft dem CDU-Politiker am Freitag bei einer Pressekonferenz der bundesweiten Bewegung in Hamburg „mangelnden Katastrophenschutz und mangelnde Ernsthaftigkeit“ vor. Man denke an die Opfer in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Bayern, sagte sie. „Wir sitzen hier nicht nur in Trauer, sondern auch in Hoffnung. Wir können jetzt entscheiden, wer Deutschland in den nächsten fünf Jahren regiert.“ Sie meinte wohl eher vier Jahre.

„Keine Partei hat einen Plan für 1,5 Grad“, sagte Rittmann und spielte damit auf das Ziel des Pariser Klimaabkommens an. Die Klimaaktivisten fordern, Deutschland müsse bis 2030 aus der Kohle aussteigen und bis 2035 klimaneutral werden; CDU/CSU und SPD setzen auf 2045 als Ziel für klimaneutrales Wirtschaften, die Grünen konzentrieren sich vor allem auf frühere Zwischenziele.

„Eindeutig auf den Klimawandel“ zurückzuführen

Die Flutkatastrophe führen Aktivisten als Ausdruck einer gescheiterten Klimapolitik an. In der Pressekonferenz von Fridays for Future spricht die Ökonomin Claudia Kemfert am Freitag davon, dass die Flut „eindeutig auf den Klimawandel“ zurückzuführen sei. Eine Stellungnahme der Forschergruppe Scientists for Future, die eng verbunden ist mit der Bewegung, führt ebenfalls an, dass der Klimawandel einen „nachweisbaren Anteil an der Flutkatastrophe im Westen und Südosten Deutschlands“ habe.

Eine detaillierte Attributionsstudie zur Höhe des Beitrags der Klimaänderung zu der Flutkatastrophe stehe jedoch noch aus. Berechnungen wie diese führt der Deutsche Wetterdienst in Zusammenarbeit mit internationalen Wissenschaftlern derzeit durch; die Ergebnisse sollen, wie es auf Anfrage heißt, Mitte August vorliegen. „Dennoch erlaubt der Stand der Forschung, klar festzustellen, dass die menschengemachte Erderwärmung ohne Zweifel zur Schwere des Flutereignisses beigetragen hat”, schreiben die Scientists for Future.

Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer will speziell die Union in den kommenden Wochen zu mehr konkreten Maßnahmen im Klimaschutz bewegen. Sie hält es für sehr wahrscheinlich, dass die Union an der nächsten Bundesregierung beteiligt sein wird. Das Wahlprogramm von CDU/CSU sei Ausdruck dessen, dass es keine Mehrheit für notwendigen Klimaschutz gebe. Eine solche Mehrheit erkennt sie aber in der Wählerschaft der Union. Ziel sei es deshalb, sagte sie im F.A.Z-Podcast für Deutschland, Druck aufzubauen.

Eine Wunschkoalition habe sie nicht. „Der Fokus auf die Parteienfarben ist nicht entscheidend. Wir werden so viel verändern müssen in so kurzer Zeit, da stehen ganz neue Fragen im Raum. Wie funktioniert eine Politik, die der Größe und der Geschwindigkeit der Klimakrise standhalten kann? Dafür wird es die Größe und die Kreativität aller Parteien brauchen.“

Warnung vor der „Komplettüberschätzung“ der Grünen

Die Idee, dass Fridays for Future eine Art Vorfeldorganisation der Grünen sei, so Neubauer, entstamme dem „Gedanken, dass die Grünen die Alleinbeauftragten des Pariser Abkommens sind“. Dabei handele es sich um eine „Komplettüberschätzung einer einzigen Partei“. Solange Klimaschutzpolitik outgesourct werde an eine einzelne Oppositionspartei, gehe es nicht auf. Zur Debatte über die Grünen als Verbotspartei sagte Neubauer, das Einprügeln auf die Grünen werde nicht mehr lange gutgehen. „Viele andere Parteien sind gut damit weggekommen, die Vorschläge der Grünen zu kritisieren, ohne eigene zu machen.“

Die größten Sorgen der Deutschen seien Klima und Naturschutz. Auch wenn man „liberalen oder konservativen Klimaschutz“ mache, gehe es im Endeffekt darum, weniger Emissionen auszustoßen. Man könne sich das nicht „schönrechnen“. „Herr Laschet kann sagen, mit uns gibt es auf keinen Fall ein Tempolimit. Dann muss er auch erklären, wie er die notwendigen Emissionen anders einsparen will. Sollen weniger Autos fahren, aber dafür mit hohem Tempo?”

In den kommenden Wochen will die Bewegung, wie verschiedene Aktivisten berichten, die Debatten auf konkrete Maßnahmen und Zwischenziele konzentrieren. Ziel sei es, die Union nicht mit dem „leeren Versprechen“ der Klimaneutralität 2045 davonkommen zu lassen.