Anpassen ans Klima : Wenn selbst Bremen Angst vor Hitze bekommt

Auf der ganzen Welt müssen sich Städte an das veränderte Klima anpassen. Bei der Klimakonferenz wird das ein zentrales Thema sein. In Bremen hat man schon mit dem Umbau begonnen.

Klimaanpassung kann auch angenehm sein: Am Waller Sand schuf Bremen eine künstliche Dünenlandschaft, mit Wasserspielplatz und Volleyballfeldern. Bild: Jana Mai

Ganz am Ende sagt Stefan Wittig, dass noch nicht alles zu Ende sei. Zwei Stunden hat er berichtet, wie der Klimawandel die Stadt Bremen bedroht. Die Nordsee steigt, ihre Sturmfluten werden stärker und wahrscheinlich auch häufiger. Das Grundwasser droht zu versalzen. Die Weser droht überzulaufen, wenn im Harz in kurzer Zeit viel Schnee schmilzt. Bremen, kaum über dem Meeresspiegel gelegen, bekommt das Wasser nicht schnell genug ins Meer gepumpt, wenn es stark regnet. Immer öfter ist die Hitze im Sommer zu groß. Trotzdem sagt Wittig: „Wir können gegensteuern.“ Als Klimaanpassungsmanager arbeitet Wittig daran, dass Bremen sich mit dem Klimawandel mitwandelt. Er hat so viel zu tun wie nie.

Lukas Fuhr Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Aufhalten kann Bremen den Klimawandel genauso wenig, wie irgendwer Ebbe und Flut abschaffen kann. Keine Stadt, kein Land kann allein viel gegen den Treibhauseffekt ausrichten, gegen den steigenden Meeresspiegel, gegen wochenlange Trockenheit. Aufhalten oder wenigstens abschwächen lassen wird sich der Klimawandel nur, wenn fast jede Stadt, fast jedes Land Emissionen reduziert. Das wissen auch Stefan Wittig und sein Kollege Christof Voßeler, der wie Wittig für die Umwelt- und Klimaschutzsenatorin arbeitet. Beide hoffen darauf, dass es der Menschheit gelingt, den von ihr selbst verursachten Klimawandel zu bremsen. Aber beide wissen auch: Solange nicht sicher ist, ob das glückt, sollten wir beginnen, uns an den Klimawandel anzupassen. Die Folgen sind ja längst spürbar.