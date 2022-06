„In die Luft jagen“ : Neubauer irritiert mit Pipeline-Anspielung

Der Satz ist nicht vollständig zu hören, dennoch steht Klimaaktivistin Luisa Neubauer wegen einer Äußerung auf einer Konferenz in der Kritik. Rief sie zu Gewalt gegen eine geplante Öl-Pipeline in Afrika auf?

Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat bei Instagram mit einer Anspielung auf ein Buch Irritationen ausgelöst. In einem Video ist die 26-Jährige Medienberichten zufolge zu sehen, wie sie auf Englisch von einer Konferenz im dänischen Kopenhagen erzählt. Dann spricht sie einen Satz, der aber nicht vollständig zu hören ist. Als Untertitel steht in dem Video auf Englisch: „Und natürlich denken wir darüber nach, wie man eine Pipeline in die Luft jagen kann (die größte Rohöl-Pipeline der Welt)“. Mehrere Medien berichteten am Dienstag über dieses Video von Neubauer.

Die AfD-Politikerin Beatrix von Storch erklärte in einem Video bei Twitter, dass sie Neubauer wegen des Clips angezeigt habe. Sie warnte vor „Klimaterrorismus“.

Neubauer klärte später bei Twitter auf, dass sie auf den Titel eines Buches anspielte: „How to blow up a Pipeline“ (deutsch: Wie man eine Pipeline in die Luft jagt). In einem anderen Tweet zu dem Thema schrieb sie: „ENDLICH spricht man über die EACOP-Pipeline, ein 1443 km langes Klimakiller-Projekt in Afrika.“

Außerdem wies sie darauf hin, dass diese Pipeline bisher nur geplant sei. „Wir wollen, dass die Baupläne abgeblasen werden“, schrieb sie.