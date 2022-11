Bayerns Polizeiaufgabengesetz : Warum Klimaaktivisten in Präventivgewahrsam kommen wollen

Ein Gesetz in Bayern erlaubt es, Personen bis zu zwei Monate in Präventivgewahrsam zu nehmen. Einst für Islamisten gedacht, wird das Gesetz nun auf Aktivisten angewendet – die genau das zum Teil ihrer Strategie machen.

Um zu verstehen, warum die Unterbringung von Klimaaktivisten in Präventivgewahrsam in Bayern derzeit ein Politikum ist, hilft es, zurück ins Jahr 2018 zu gehen. Damals demonstrierten Zehntausende gegen das Polizeiaufgabengesetz (PAG), genauer gesagt gegen eine Novelle, die vor allem in einem Punkt eine Verschärfung der Rechtslage vorsah: Die Höchstdauer des Präventivgewahrsams sollte mit Blick auf islamistische Gefährder, die nicht schnell abgeschoben werden können, von 14 Tagen auf eine potentiell unbegrenzte Zeit ausgeweitet werden. Lediglich alle drei Monate sollte richterlich geprüft werden, ob die Voraussetzungen für den Gewahrsam noch vorliegen.

Das Gesetz, dem der Landtag im Mai 2018 mit CSU-Mehrheit zustimmte, fiel in eine Zeit, in der die Regierungspartei ihre liberalen Wurzeln vernachlässigte. Das betraf nicht nur das PAG. Das Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz sah in seiner ursprünglichen Fassung eine Unterbringungsdatei vor, deren personalisierte Daten zur Verhinderung von Straftaten auch der Polizei übermittelt werden durften. Vor allem aber kochte der Asylstreit hoch – die CSU pochte gegenüber Kanzlerin Angela Merkel darauf, Flüchtlinge an der Grenze zurückweisen zu können.

Richter entscheidet über verhältnismäßige Dauer

Die Opposition in Bayern nutzte das. Sie schmiedete ein Bündnis, dem nicht nur die üblichen Verdächtigen von der äußersten Linken angehörten, sondern etwa auch die FDP. Diesen Akteuren gelang es, den Eindruck zu erwecken, Söder, Seehofer und Co. seien die größere Gefahr für die Gesellschaft als die Gefährder. Auch deshalb schrammte die CSU in der Wahl 2018 nur knapp an einer Blamage vorbei. 2021 wurde das PAG auch aufgrund der Empfehlungen einer Expertenkommission entschärft, der Präventivgewahrsam auf maximal zwei Monate verkürzt.

Wie der Augsburger Rechtsprofessor Josef Franz Lindner der F.A.Z. sagte, ist das im Vergleich zu anderen Ländern nach wie vor die längste Zeitspanne – abgesehen von Schleswig-Holstein, wo keine Höchstdauer geregelt sei. Sein Kollege Michael Kubiciel weist allerdings darauf hin, dass es auch in Bayern dem Richter obliege, „innerhalb des von der Höchstgrenze gesteckten Rahmens eine verhältnismäßige Zeitdauer zu bestimmen“.

In jedem Fall war die jüngere Geschichte des PAG kontrovers – und daran knüpfen nun die Klimaaktivisten an. Bewusst haben sie Blockaden vor dem Münchner Justizpalast gemacht, um Klimaschutz und Rechtsstaat in Beziehung zu setzen. Sie sehen die Politiker als die eigentlichen Rechtsbrecher an, schließlich sei laut einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts mangelnder Klimaschutz ein Verstoß gegen das Grundgesetz.

Das PAG vor Augen, haben die Aktivisten es nicht nur in Kauf genommen, dass man sie in Gewahrsam nimmt, sondern es darauf angelegt. Wie sagte der Ingenieur Wolfgang Metzeler-Kick vor einer Blockade: Er habe schon seine Zahnbürste und ein Gefängnistagebuch eingepackt.

Die Strategie dahinter lässt sich so zusammenfassen: Indem man sich dem Präventivgewahrsam nicht entzieht, zeigt man gerade, dass man den Rechtsstaat anerkennt. Die breite Öffentlichkeit soll es zudem als skandalös empfinden, dass Leute in Gewahrsam kommen, obwohl ihr Anliegen durch das Grundgesetz gedeckt ist. Manche Beobachter erkennen in dieser Denkfigur den Keim des Terrorismus, nach dem RAF-Motto: den Staat zwingen, sein wahres Gesicht zu zeigen.

Klimaaktivist beginnt Hungerstreik

Die Denkfigur taucht aber auch in anderen Kontexten auf – und auf die berufen sich die Klimaaktivisten. In den Sechzigerjahren gab es in Amerika zum Beispiel die Freedom Riders: Weiße und Schwarze fuhren zusammen in Bussen in die Südstaaten, um dort zu überprüfen, inwieweit das vom Supreme Court in Washington verfügte Ende der Rassentrennung in öffentlichen Verkehrsmitteln tatsächlich Realität geworden ist Sie taten das gewaltfrei, wurden aber trotzdem widerrechtlich verhaftet. 2017 weihte Barack Obama ein Denkmal für sie ein. Auf so eine Wendung setzen auch viele Klimaaktivisten.

Nach Auskunft des Münchner Amtsgerichts waren am Mittwoch noch 13 von ihnen in Gewahrsam. Leo Elgas, 23, Mathematikstudent aus Heidelberg, Aktivist der „Letzten Generation“, war schon wieder frei. Obwohl er der Richterin, wie er der F.A.Z. berichtete, versichert habe, er werde bis Anfang Dezember immer wieder blockieren, wurde er nur für eine Woche in der JVA Stadelheim festgehalten. Anders Metzeler-Kick. Der Ingenieur (und Vater) ist noch in Gewahrsam – und hat inzwischen mit einem Hungerstreik begonnen. Den will er erst beenden, wenn die Politik eine von drei Forderungen erfüllt.

Erstens: anerkennen, dass das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr zu erreichen ist. Zweitens: Schuldenerlass für den globalen Süden. Drittens: Dekarbonisierung des Verkehrssektors, etwa durch ein Tempolimit. Bei der Bohrung dieser sehr unterschiedlich dicken Bretter zeigt sich ein Dilemma, das auch die „Letzte Generation“ umtreibt: Sie stellt bewusst relativ einfach zu erfüllende und laut Umfragen mehrheitsfähige Forderungen wie das Tempolimit auf, um sich des Vorwurfs zu erwehren, sie dächte in Utopien und verachte den Mehrheitswillen. Das hat zuletzt aber zu dem paradoxen Effekt geführt, dass sie gerade von Konservativen vorgeworfen bekam, das Tempolimit habe nur einen geringen Effekt und es sei lächerlich, dafür den Verkehr lahmzulegen.

Noch nicht einmal bei den Grünen kam es bisher zur angestrebten Solidarisierung. Die haben nun zwar ihre Kritik am PAG wiederentdeckt, etwa Katharina Schulze, Fraktionschefin im Landtag. Die Aktionen der Klimaaktivisten finden sie trotzdem nicht gut. In einem Gastbeitrag für „Zeit online“ schreibt Schulze mit Parteifreund Konstantin von Notz: „Wir teilen das Ziel, dass wir als starkes Land dringend noch mehr für den Klimaschutz tun müssen“, um dann zu ergänzen: „Dort, wo wir in Verantwortung sind, tun wir dies.“ Ebendas findet die „Letzte Generation“ ganz und gar nicht.