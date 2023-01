Ein Grüppchen steht ratlos um sein Tagwerk herum: zwei stählerne Barrikaden. Das war eine Woche Arbeit, aber jetzt weiß keiner, wie es weitergeht. Sie haben die Stahlträger aus der großen Halle geholt und zusammengeschweißt, haben Löcher in die Straße gehauen und ihre Planken hineingesetzt. Nun dunkelt es, und die Kraft lässt nach.

„Ziemlich bitter, wenn die Cops das in drei Minuten rausreißen“, findet eine. Sie hat gestern gesehen, wie leicht die Polizei so was mit Baggerzangen aus dem Boden zieht. Wie Unkraut. Deshalb will sie das Ding jetzt fertig machen: einen Baumstamm herbeiwuchten, vorn an den Stahlträger schrauben, mit Seilen abspannen und in Beton gießen. So ein Pfahl ist ihre einzige Chance gegen die Polizei. Da setzt sich dann ein Aktivist drauf. Und weil die Polizei den nicht gefährden will, wird es kompliziert für sie.