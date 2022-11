Klimaaktivisten : Wann der Protest für das Klima strafbar ist

Die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ bevorzugen derzeit vor allem zwei Protestformen: Zum einen setzen sie sich auf die Straße, sodass ein Stau entsteht. Zum anderen besuchen sie Museen, um Kunstwerke mit Lebensmitteln zu bewerfen oder sich daran festzukleben. Dass dabei Regeln verletzt werden, gehört zum Konzept. Die Aktivisten nennen es „zivilen Ungehorsam“. Der ist nicht immer strafbar – kann es aber sein. Ob und in welcher Weise das Strafgesetzbuch verletzt wird, hängt vom genauen Ablauf der jeweiligen Aktion ab.

Stephan Klenner Redakteur F.A.Z. Einspruch. Folgen Ich folge

Juristisch recht einfach zu bewerten sind die Aktionen in Museen: Selbst wenn Bilder oder Skulpturen nicht direkt beschädigt werden, etwa weil sie eine Glaswand schützt, entstehen in aller Regel erhebliche Schäden an Schutzvorrichtungen oder Rahmen. Das sind strafbare Sachbeschädigungen. Ignorieren die Aktivisten eine Aufforderung des Personals, das Museum zu verlassen, kommt auch ein Hausfriedensbruch in Betracht.

Komplizierter einzuordnen sind die Sitzblockaden. Sie haben über Jahrzehnte die höchsten deutschen Gerichte beschäftigt. Lange war umstritten, ob eine strafbare Nötigung vorliegt, wenn sich Demonstranten auf die Straße setzen. Juristen diskutierten vor allem über zwei Merkmale des Tatbestands: darüber, ob die Demonstranten „Gewalt“ anwenden – und ob ihr Handeln „verwerflich“ ist.

Was ist „Gewalt“?

Das Bundesverfassungsgericht entschied 1995, eine Sitzblockade, die ein Auto stoppe, sei keine Gewalt. Wer auf der Straße sitze und demonstriere, übe nur psychischen Druck aus. Ein körperliches Hindernis für die Weiterfahrt bestehe durch den sitzenden Demonstranten nicht. Darauf reagierte der Bundesgerichtshof: Er urteilte, eine Sitzblockade sei dann mit Gewalt verbunden, wenn sie einen Stau auslöst. Bereits das zweite Auto, das zum Stehen komme, stoße sehr wohl auf ein körperliches Hindernis – nämlich auf das erste Auto, das vor dem Demonstranten anhält. Diese „Zweite-Reihe-Rechtsprechung“ billigte das Bundesverfassungsgericht 2011.

Ob das Handeln der Demonstranten „verwerflich“ ist, hängt stark vom Einzelfall ab. Die Aktivisten argumentieren, ihre Aktionen könnten schon deshalb nicht verwerflich sein, weil sie dem Klimaschutz dienten. Juristisch greift das nicht durch: Erklärten Gerichte derartige „Fernziele“ für ausreichend, um die Verwerflichkeit einer Blockade abzulehnen, liefe der Nötigungstatbestand ständig ins Leere. Entscheidend ist vielmehr die Reichweite der Versammlungsfreiheit des Grundgesetzes. Diese erlaubt Demonstranten, Ort, Zeitpunkt und Art ihrer Versammlung zu wählen. Dass andere dadurch in ihrem Alltag gestört werden, nimmt die Verfassung in Kauf. Es ist gerade Zweck der Versammlungsfreiheit, Aufmerksamkeit zu erregen und auf die öffentliche Meinung einzuwirken.