Bericht des Klima-Expertenrats : Die Utopie mit der Brechstange

Es waren nicht Sachverständige nötig, um der deutschen Klimapolitik reinen Wein einzuschenken. Dass ihre Klimaziele utopisch sein würden, war schon klar in dem Moment, als sie gesetzt wurden. Sich dennoch darauf einzulassen hatte sicher den pragmatischen Beweggrund, durch ehrgeizige Ziele Veränderungen in Gang zu setzen, die es nicht gäbe, wenn es bei guten Vorsätzen bliebe.

Was aber auch eine Rolle gespielt hat, kam nun bei der Vorstellung des Berichts des Expertenrats zur Sprache, der im Klimaschutzgesetz verankert wurde. Klimaforscher sind schon lange für einen radikalen „Paradigmenwechsel“, und das heißt nichts anderes, als die Utopie mit der Brechstange durchzusetzen.

Problemfall Verkehr

Grund für das Drama sind Verkehr und Gebäude. Im Verkehr müsste von heute auf morgen eine Elektrifizierung der Fahrzeugflotte durchgesetzt werden. Dafür fehlen aber nicht nur genügend E-Autos. Ladeinfrastruktur, Netze und Strom stehen erst in Jahren ausreichend zur Verfügung. Im Gebäudesektor ist es ähnlich. Nur mit Zwangsmaßnahmen ließen sich die Planziele erreichen. Soll so die „große Transformation“ aussehen?

Der Vorschlag aus dem Expertenrat, die Mengen an Kohlendioxid radikal zu kappen, die in diesen Sektoren noch ausgestoßen werden dürfen, knüpft zwar an den Emissionshandel an. Doch könnten sich große Teile der Bevölkerung Wohnung und Mobilität schlicht nicht mehr leisten. Das geht weit über die „Einschränkungen“ hinaus, von denen der Bundespräsident jüngst sprach.

In der Energiewirtschaft hat das Modell durchaus funktioniert, allerdings ist damit viel früher begonnen worden, und es wäre mehr möglich. Die Speicherung von Kohlendioxid lehnt die Regierung ebenso ab wie klimafreundliche Quellen wie Kernkraft. Eine Verrechnung der Sektoren untereinander lässt sie nicht zu. Die deutsche Klimapolitik läuft damit auf die Frage hinaus, ob sie Wirtschaft und Gesellschaft einem Klima-Dirigismus unterstellen will oder akzeptiert, dass Deutschland allein das Klima nicht retten kann.