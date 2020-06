Fridays for Future : Verspielt nicht unseren Wohlstand!

Es ist erschreckend, wie uninspiriert, wenn nicht sogar fahrlässig die Politik in Deutschland auf die aktuelle Krise reagiert. Winfried Kretschmann fordert eine Kaufprämie für Autos. Christian Lindner ruft nach Steuererleichterungen. Peter Altmaier macht der Lufthansa Geschenke. Sie alle vertrauen auf Rezepte von gestern, ohne einen echten Plan für morgen zu haben. Dabei ist heute so viel möglich, mehr als je zuvor in Friedenszeiten.

Es ist unbestritten, dass die ökonomische Neuaufstellung nach der Corona-Krise Wirtschaft und Gesellschaft für die nächsten Jahrzehnte grundlegend verändern wird. Es ist ebenfalls unbestritten, dass dafür eine historische Summe in die Hand genommen werden muss. Wir stehen vor einer historischen Verschuldung - maßgeblich zu Lasten unserer Generation. Wir werden die Schulden künftig abbezahlen und an anderen Stellen sparen müssen. Wir sprechen also von einer großen, einer großartigen finanzpolitischen Generationenfrage. Also erheben wir Ansprüche.