„Grundlegende Politikreformen“ : Altmaier will kleineren Bundestag

F.A.Z.-Sprinter : Die Fraktionen regieren ihre Parteien nieder

In Berlin geht es an diesem Dienstag wieder um die Frage: Wie lange hält die Koalition? Friedrich Merz liefert derweil einen Vorgeschmack auf seine mögliche Bewerbungsrede für den CDU-Vorsitz. Was sonst noch wichtig ist, steht im F.A.Z.-Sprinter.