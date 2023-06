Kleiner CDU-Parteitag : Wenn Merz auf Wüst trifft

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident hatte vor dem kleinen Parteitag seine Vision für die CDU formuliert. Der CDU-Vorsitzende reagiert in seiner Rede vor den Delegierten auf Wüsts Gastbeitrag in der F.A.Z.

Bild: Imago

Der CDU-Vorsitzende Merz hat bei einem sogenannten kleinen Parteitag die Arbeit der vergangenen Monate bilanziert und sowohl die Ampelkoalition kritisiert als gegen einen mutmaßlichen Konkurrenten in seiner Partei gestichelt. In der Union herrschte zuletzt eine gewisse Ratlosigkeit darüber, dass die AfD vom gegenwärtigen Unmut über die Ampelkoalition weit mehr profitiert als die CDU.

Merz hielt in Berlin eine Rede, die bereits vorab als „fulminant“ angekündigt wurde. Der CDU-Politiker erinnerte zum Auftakt seiner Rede an den früheren Bundeskanzler Helmut Kohl, der vor 50 Jahren gesagt habe, eine „Wende in der deutschen Politik“ müsse von der Union erstritten werden, die CDU dürfe dabei nicht auf die Schwäche der Regierung – damals von SPD und FDP – hoffen. „Und genau das gilt auch heute wieder“, sagte Merz, der sowohl die Klimapolitik als auch die Mi­grationspolitik der Regierung kritisierte. Merz warnte vor einer wachsenden Bereitschaft deutscher Unternehmen, ins Ausland abzuwandern, wo es bessere Bedingungen für sie gebe. „Die Bahn ist nicht mehr pünktlich, die Straßen sind verstopft“, die Schulen seien schlecht – „und über allem eine lähmende und immer weiter um sich greifende Bürokratie“, sagte Merz.

„Symptome für handfeste Krise der Demokratie“

87 Prozent der Befragten hätten den Eindruck, die Politik habe sich von der Gesellschaft entfernt. „Das sind Symptome einer handfesten Krise unserer Demokratie“. Die Ampelregierung habe seit drei, vier Monaten keine Mehrheit mehr in den Umfragen, der „rechtnationalistische Rand wird derweil immer stärker“. „Es wird für uns weder in Europa noch in irgendeinem Bundesland eine Zusammenarbeit mit dieser Partei geben. Es wird sie mit uns nicht geben“, sagte Merz unter dem anhaltenden Beifall der Delegierten. „Jede Stimme für diese Partei ist eine Stimme für die Ampel“, behauptete Merz. Klar sei: „Wir könnten noch zulegen“, aber die Union stehe stabil auf Platz eins in Umfragen und könne darüber auch ruhig öffentlich reden.

Der CDU-Landesvorsitzende und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, hatte sich am Freitag in der F.A.Z. in einem Gastbeitrag als Politiker der Mitte in der Tradition von Helmut Kohl und Angela Merkel präsentiert und geschrieben: „Die CDU erteilt dem grassierenden Sofortismus, dem elitären Wunsch nach Radikalreformen und dem spalterischen Populismus eine Absage. Wir machen Politik mit dem Herzschlag der Mitte.“ Der Text von Wüst, rechtzeitig zum kleinen Parteitag veröffentlicht, wurde in Parteikreisen und einigen Medien als Kampfansage an Merz registriert, der sich ausdrücklich nicht in der Tradition der Regierungszeit von Angela Merkel versteht. Merz ist darauf bedacht, von diversen Richtungsentscheidungen Abstand zu nehmen, die er als Bürde für die gegenwärtige Oppositionsarbeit versteht – bei der Migrationspolitik, beim Atomausstieg, beim Umgang mit Russland und China, bei der Ausstattung der Bundeswehr.

Wüst sieht sich in Tradition von Kohl und Merkel

Wüst hingegen schrieb in der F.A.Z.: „Es zahlt sich aus, dass große CDU-Persönlichkeiten wie Helmut Kohl und Angela Merkel es mit einer Politik von Modernität, Mitte und Ausgleich geschafft haben, die CDU stabil zu halten – und über Jahrzehnte hinweg ihre Regierungs- und Mehrheitsfähigkeit gesichert haben. Wir sind immer in der Mitte des politischen Parteienspektrums zu verorten gewesen.“

Merz griff den Wüst-Artikel in seiner Rede auf: „Ich freue mich über die Veröffentlichung von Namensbeiträgen, und wenn ich sie lese, kann ich keine Widersprüche entdecken. Ich hätte nur eine Bitte: Wenn dann noch auf andere verwiesen würde, die ähnlich gute Beiträge geschrieben haben, dann bringt uns das alle voran. Die Erneuerung der CDU ist ein anstrengender, aber auch ein lohnender Prozess.“

Ein Freiheits-Antrag des Parteivorstandes befasst sich mit dem Volksaufstand in der damaligen DDR am 17. Juni 1953. Die CDU zieht darin eine Linie vom damaligen Streben der Deutschen im Osten des geteilten Landes nach Freiheit und Überwindung der sowjetisch bestimmten Diktatur und der gegenwärtigen Situation in der Ukraine. Wörtlich heißt es in dem Leitantrag: „Die Erinnerung an den Volksaufstand und unsere Grundüberzeugungen als Christdemokraten verpflichten uns daher, für eine europäische Ordnung einzutreten, in der Freiheit möglich ist und Frieden herrscht.“ Klar sei: „Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen, die russische Aggression darf nicht erfolgreich sein.“

Der Parteitag fand aus Kostengründen in der Berliner Parteizentrale in sehr beengten Verhältnissen statt. Der schmucklose Zustand der CDU manifestierte sich in der sparsamen, grau unterlegten Dekoration des Konrad-Adenauer-Hauses. Ein zahlreiches Social-Media-Team der Partei bemühte sich, der tristen Umgebung im Internet etwas Glanz zu verschaffen. Der neu gewählte Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, begrüßte die rund 160 Delegierten im „CDU-regierten Berlin“. Wegner gestand ein, dass die berühmte Friedrichstraße „noch nicht von der grün-ideologischen Sperrung befreit“ sei. In 13 Tagen aber sei es so weit, und der Autoverkehr kehre zurück. Das wurde von den Delegierten mit Beifall begrüßt. Der hessische CDU-Vorsitzende Boris Rhein sagte, die hessische Landtagswahl im Oktober solle auch eine Abstimmung über die „Rückschrittsampel“ werden.