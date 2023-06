Dass in der CDU Fragen nach dem aktuellen Kurs und der künftigen Aufstellung gestellt werden, ist dem etwas gereizt wirkenden Vorsitzenden Friedrich Merz derzeit anzumerken. Einerseits verteidigt Merz seine Erfolge. Er habe die Union geeint, führe eine geschlossene Fraktion, habe die CDU mit der „Schwester“ CSU ausgesöhnt und demoskopisch in Höhen geführt, von der andere europäische Christdemokraten nur träumen könnten. Wahlerfolge in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Berlin stehen ebenfalls auf dem Haben-Konto, das Unterstützer des Parteivorsitzenden führen.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Dennoch wird gefragt, warum die Union trotz des zerstrittenen Bildes, das die Bundesregierung biete, in Umfragen bei etwa 30 Prozent feststecke. Und warum bloß die AfD von der Schwäche der Ampelkoalition profitiere, kaum aber die CDU. Dem wird entgegnet, die CDU sei seit Monaten stärker als die Kanzlerpartei SPD, was man denn noch wolle. Eine schärfere Gangart gegen die Regierung etwa, lautet eine Antwort.

Tatsächlich wird auch in der Fraktionsführung die Devise „konstruktive Opposition“ inzwischen kritisch gesehen. Daneben hat die als unfair empfundene Wahlrechtsreform zu anhaltendem Ärger in der Union geführt. Wie die Ampel sich gegenüber den Bürgern aufführe, polarisiere, ist zu hören – und wer da klarer sei, der bekomme die Zustimmung. So sehen es auch Demoskopen, die bei Umfragen feststellen, dass frühere Anhänger von SPD und FDP ohne Zwischenhalt direkt zur AfD wandern.

Wüst für Politik „mit dem Herzschlag der Mitte“

Doch auch das ist zu hören: Meistens, wenn die CDU oder auch die CSU versuche, den AfD-Sound zu intonieren, gehe das schief. Hendrik Wüst, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident, schreibt dazu in der F.A.Z.: „Die CDU erteilt dem grassierenden Sofortismus, dem elitären Wunsch nach Radikalreformen und dem spalterischen Populismus eine Absage. Wir machen Politik mit dem Herzschlag der Mitte.“ Das könnte man auch als Gruß an diejenigen verstehen, die in der Regierungszeit Angela Merkels mehr Gutes erkennen als jedenfalls Friedrich Merz, der die 16 Jahre eher als Bürde betrachtet.

Die Diskussion darüber, die dann irgendwann auch in eine Debatte über die programmatische und personelle Aufstellung für die nächste Bundestagswahl münden wird, tritt derzeit aber noch hinter grundsätzlichen Erwägungen zurück. Gleich drei Ereignisse verbindet die CDU in den kommenden Tagen zu einer Abfolge von Diskussions-, Gedenk- und Zukunftsveranstaltungen. Am Freitag treffen sich Delegierte der Partei zu einem Bundesausschuss.

Der mehrstündige „kleine Parteitag“ ersetzt einen Bundesparteitag, den die CDU in diesem Jahr vor allem aus Kostengründen nicht abhält. Die drei Vorsitzendenwahlen der vergangenen Jahre und die zu erwartende große Rückzahlung aus zu Unrecht erhaltener Parteienfinanzierung lasten schwer. Nun werden unter dem Motto „Freiheit verteidigen, Chancen wahren“ Anträge diskutiert, die beim vorigen Parteitag liegen geblieben waren.

Leitantrag für „umfassendes Kinderzukunftspaket“

Dabei soll unter anderem ein Leitantrag für ein Konzept vorgestellt werden, das Generalsekretär Mario Czaja ein „umfassendes Kinderzukunftspaket“ nennt. Es soll Eltern unterstützen, Kitas und Schulen verbessern sowie ein relativ unkompliziertes „Kinderzukunftsgeld“ einführen. Am Abend spricht der Parteivorsitzende Merz dann bei einer Gedenkveranstaltung zum 17. Juni 1953 in der parteinahen Konrad-Adenauer-Stiftung, die in Erinnerung an den Widerstand in der frühen DDR gegen die Sowjetdiktatur ein Konzert von Wolf Biermann ausrichtet.

Am Samstag treffen sich Delegierte und interessierte Bürger im früheren Berliner Arbeiterviertel Moabit zu einer weiteren Tagung über das neue Grundsatzprogramm. Nach Sitzungen der Fachkommissionen, vier Regionalkonferenzen, einem sogenannten Zukunftskongress und einer Mitgliederbefragung bietet der Grundsatzkonvent eine weitere Möglichkeit zum Austausch.

Nachdem sich die Fachkommissionen bereits zum Spitzentreffen am früheren Urlaubsort von Konrad Adenauer in Cadenabbia am Comer See getroffen haben, sollen nun noch einmal Impulse von außen Schwung in die Debatte bringen. Die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Tanja Gönner, spricht dabei, dann Michael Vassiliadis, der Chef der Bergbau-, Chemie- und Energiegewerkschaft, aber auch die Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes und eine Vorsitzende der Initiative Jugendparlament.

Mehr zum Thema 1/

Friedrich Merz will dann in einer Rede Grundsätzliches sagen, ehe er mit Ralf Fücks diskutiert, dem langjährigen Grünen-Abgeordneten und heutigen Chef des Zentrums Liberale Moderne. Den Anfang aber macht Generalsekretär Czaja, der zum 17. Juni ebenfalls an das erinnert, was Deutsche in der damaligen DDR vor 70 Jahren riskiert haben, um die Freiheit zu erlangen und auch die Einheit mit dem westlichen Teil des Landes. Bis zum Ende der DDR war der 17. Juni in der Bundesrepublik ein Gedenktag – der Tag der Deutschen Einheit.