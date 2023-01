Aktualisiert am

Klausurtagung in Seeon

Klausurtagung in Seeon :

Klausurtagung in Seeon : Wie die CSU zu den Silvester-Krawallen steht

Nach so einem Silvester hätte sich die CSU früher mit Wollust in die Migrationsdebatte geschmissen. Bei ihrer Klausur aber findet sie einen anderen Dreh – aus gutem Grund.

Man stelle sich nur für einen kurzen Moment vor, die Krawalle zu Silvester hätten in einem anderen Jahr stattgefunden, zum Beispiel 2018: wie da die CSU-Landesgruppe auf ihrer Klausur im oberbayerischen Kloster Seeon reagiert hätte. Sie hätte sich ohne Zweifel mit Wollust in die Migrationsdebatte geworfen und sicher auch einen mehr oder weniger passenden Slogan dazu parat gehabt – nach dem Muster „Wer betrügt, der fliegt“.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München. Folgen Ich folge



Nicht so dieses Mal. Obwohl es nicht an Versuchen von Journalisten fehlte, Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und Parteichef Markus Söder einen kantigen Kommentar zu Einwanderungs- und Integrationsfragen zu entlocken, ließ sich etwa Ersterer lieber mit dem Satz zitieren: „Es geht überhaupt nicht um die Frage von Integration, sondern es geht um die Frage von Strafe. Wir brauchen auch keine Integrationsdebatte an der Stelle, sondern wir brauchen eine Rechtsstaats­debatte.“