Die CDU hat ein großes Pro­blem: Die Bürger im Land wissen oftmals gar nicht, wofür die Partei eigentlich steht. Sie vermissen das ehemals klare konservative Profil, das in der Ära Merkel geschliffen und durch eine „Wir schaffen das“-Mentalität ersetzt wurde. Die CDU beugte sich dem linken Mainstream einer lautstarken Minderheit, und das hatte Folgen: Sie ist nicht mehr die Partei der leisen bürgerlichen Mehrheit, die es im Land noch immer gibt, die aber in Debatten immer weniger Aufmerksamkeit erhält.

Dass der neue CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann nun seine ersten Pflöcke einschlägt und ankündigt, dass die CDU für genau diese Menschen da sein muss, die sich an Regeln halten, morgens arbeiten gehen und abends zum Sport- oder Musikverein, ist ein Schritt in die richtige Richtung, um seine Partei aus der Misere zu ziehen. Dazu gehören klare Ansagen, wie man etwa die Missstände der Migrationspolitik beseitigen will, die sich unter anderem in Freibädern der Hauptstadt zeigen. Auch hier hat Linnemann nun zu Recht ein Zeichen gesetzt.

Absurditäten wie das Heizungsgesetz

Und es gehört auch das Rückgrat dazu, sich nicht beirren zu lassen, wenn Rot-Grün angesichts einer solchen bürgerlichen Politik den Versuch unternimmt, die CDU in einen Topf mit der AfD zu werfen. Allein schon die Versuche zeigen, wie weit Grüne und CDU ideologisch auseinanderliegen und dass es aus Sicht der Union keineswegs abwegig ist, die Grünen mit ihrer Klimapolitik, die Absurditäten wie das Heizungsgesetz hervorbringt, als politischen Gegner aufzufassen.

Ausschließeritis dagegen hilft der CDU nicht weiter. Mit ihr sorgt sie nur dafür, dass die Bürgerlichen, die sich abgewendet haben, niemals wiederkommen. Sollte die CDU aber wirklich beherzigen, was Linnemann nun ankündigt, klare Kante zeigen und sich auf ihr konservatives Wertefundament besinnen, werden sich auch die Diskussionen über Brandmauern erledigen, weil sich die Frage einer Zusammenarbeit dann gar nicht mehr stellt.