Schweinefleisch in Kitas : Unser täglich Mettbrötchen

Zwei Kitas in Leipzig wollten kein Schweinefleisch mehr anbieten. Und zwar aus Rücksicht auf Kinder, die solches aus religiösen Gründen nicht essen. Was sagt das über unser Land?

Rücksicht zu nehmen gilt bei uns als etwas Gutes. Um das nicht zu vergessen, geben wir uns Regeln. Eine besagt zum Beispiel, dass wir in Restaurants keine Zigarette nach dem Essen rauchen sollen, auch wenn wir Lust drauf haben und das zu Hause so machen; die anderen sollen ungestört speisen können. Das war nicht immer so, aber wir haben uns dazu entschlossen, rücksichtsvoller zu werden. Wir überlassen alten Leuten unseren Sitzplatz, obwohl wir zuerst da waren, und verzichten nachts in der Mietwohnung auf das Hören lauter Marschmusik, obwohl wir Deutsche sind. Das machen wir natürlich nur deshalb, weil wir weiter sitzen, rauchen, Marschmusik hören dürfen. Bloß halt nicht überall jederzeit. Wir schränken uns ein bisschen ein, aber nicht so, dass es weh tut.

Auch die zwei Kitas in Leipzig wollten den Kindern nicht das Schweinefleisch verbieten. Sie wollten es bloß nicht mehr servieren. Eltern hätten ihren Kindern aber Mettbrötchen mitgeben können, auch Mettbrötchen mit Schnitzel drauf. Dazu Wurstsalat. Die Freiheit der Schweinefleischfreunde schien nicht in Gefahr. Bis die Zeitung „Bild“ die Sache in die Hand nahm.

Sie behauptete, den Kindern würde das Schweinefleisch verboten und der Grund dafür seien zwei muslimische Mädchen unter den 300 Kita-Kindern. Die Kitas hatten es allerdings den Eltern gegenüber anders begründet: „Aus Respekt gegenüber einer sich verändernden Welt“ hätten sie so entschieden, teilten sie mit, als die Speiseplanänderung in Kraft trat.

Und in der Tat, die Welt verändert sich. Es leben mehr Muslime hier als früher, aber auch mehr übergewichtige deutsche Kinder und mehr Kinder, die gar nicht unbedingt Fleisch wollen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung rät, Kinder in Kitas und Schulen sollten dort höchstens zweimal pro Woche Fleisch essen. Mal angenommen, Rind, Schwein, Lamm und Geflügel sind im Spiel, gäbe es im Schnitt alle zwei Wochen einmal Schwein. Viele Schulkantinen verzichten inzwischen darauf. Die Kinder dort, hört man, leben noch.

„Kapitulation vor dem Islam“?

Doch das war egal. Die „Bild“ tat so, als habe sich in Leipzig ein Skandal ereignet, und Politiker, die sich etwas davon versprachen, stiegen darauf ein. Der Generalsekretär der sächsischen CDU wiederholte die Behauptung, die Kitas hätten Schweinefleisch verboten, und seine Partei verbreitete die Einschätzung garniert mit einem Foto von Grillspießen über offenem Feuer. Die AfD-Politikerin Beatrix von Storch nannte die Sache eine „Kapitulation vor dem Islam“. Tausende hasserfüllter, rassistischer Kommentare ergossen sich ins Internet. Der Volkszorn wollte kochen, und das Feuer wurde geschürt. Wohin das führen kann, zeigten zuletzt die Anschläge auf die Wohnung einer Stadträtin in Zittau und die Schüsse auf einen jungen Eritreer in Hessen. Eine der Kitas in Leipzig erhielt Drohungen, die Polizei schaltete sich ein.

Und doch bleibt es dabei: Rücksichtnahme ist keine Unterwerfung. Auch dann nicht, wenn sie Muslimen zugutekommt. Es tut nicht weh, die Zigarette nach dem Essen an der frischen Luft zu rauchen, als junger Mensch für einen älteren den Sitzplatz frei zu machen, Marschmusik laut zu hören, bevor die Nachbarn im Bett sind und Schwein fast überall zu essen statt überall.