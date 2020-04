Stressfaktor Kita-Pause : Ausweitung der Notbetreuung geplant

Zahnputzbecher mit Namen von Kindern im Bad des Kindergartens Regenbogen in Frankfurt an der Oder. Bild: dpa

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat am Freitag in einer Telefonkonferenz mit den zuständigen Ministern in den Bundesländern vereinbart, die Ausweitung der Notbetreuung und eine schrittweise Wiedereröffnung der Kindergärten und Kindertagesstätten zu planen. „Die Bundesländer und das Bundesfamilienministerium sehen die Schwierigkeiten und Herausforderungen, vor denen die Familien aktuell stehen, die ihre Kinder nicht in die Kinderbetreuung geben und Familie und Beruf deshalb nicht gut vereinbaren können“, sagte Giffey nach der Konferenz. Sie forderte, die Perspektive der Kinder und ihre frühkindliche Entwicklung sowie ihren besonderen Förderbedarf und das Kindeswohl stärker zu berücksichtigen. Es gibt schon jetzt Hinweise darauf, dass die häusliche Gewalt in der Zeit der Kontaktbeschränkungen gestiegen ist und Kinder nicht ausreichend gefördert wurden.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. F.A.Z.

Außerdem haben die zuständigen Minister sich darauf geeinigt, die Ausweitung der Notbetreuung einerseits differenziert zu betrachten und unabhängig davon zu überlegen, wie Kindergärten allmählich und in kleinen Gruppen wieder geöffnet werden könnten. Berlin hat bereits begonnen die Notbetreuung für Eltern auszuweiten und weitere systemrelevante Berufsgruppen einzubeziehen.

So können auch Lehrer, die in Prüfungsvorbereitungen oder den schrittweisen Schulbeginn einbezogen sind, ihre Kinder in die Notbetreuung schicken. Ähnliche Schritte werden in den übrigen Ländern folgen, denn die Minister haben sich darauf geeinigt, die Notbetreuung bis spätestens zum 3. Mai 2020 im Rahmen ihrer landesspezifischen Notwendigkeiten und Gegebenheiten zu regeln. Für die Zeit nach dem 3. Mai 2020 soll nach den Worten Giffeys ein Konzept erarbeitet werden, das Leitlinien und Empfehlungen zur schrittweisen Wiedereröffnung formuliert. Wann und wie diese umgesetzt werden können, hänge vom Verlauf des Infektionsgeschehens ab.

In diese Leitlinien soll einfließen, wie und in welcher Weise der Betrieb wiederaufgenommen werden kann. Dazu gehörten kindheitspädagogische Fragen wie auch Maßnahmen der Hygiene und des Gesundheits- und Arbeitsschutzes für die Erzieher. Es sollten auch Aussagen über bestimmte besonders zu berücksichtigende Gruppen wie Kinder von erwerbstätigen Alleinerziehenden, Kinder mit Behinderungen oder Vorschulkinder getroffen werden, so Giffey.

Mit der Erarbeitung dieses Konzepts wurde die bereits bestehende „AG Kita“ der Länder unter dem Vorsitz von Brandenburg und Nordrhein-Westfalen in Zusammenarbeit mit dem Bundesfamilienministerium beauftragt, die vom 20. April an mit dieser Aufgabe beginnen wird. Die AG wird weitere Fachleute der frühkindlichen Entwicklungspädagogik und der Virologie und Hygienewissenschaft hinzuziehen, um auch Leitlinien für die pädagogische und hygienische Vorbereitung in den Kitas zu entwickeln. Damit will die Familienministerin gemeinsam mit den Ländern dafür sorgen, dass Kleinkinder nicht bis zum Ende der Sommerferien zu Hause betreut werden müssen und damit auch ihre Eltern daran hindern könnten, allmählich an ihre Arbeitsplätze zurückzukehren.