Gregor Giele wollte nicht mehr länger tatenlos zusehen. Er war es leid, mit anzusehen, wie im­mer mehr Menschen aus der Kirche austreten – aber sonst alles beim Alten bleibt. „Es ist ja inzwischen fast ein Ritus, dass immer, wenn die Kirchenaustrittszahlen veröffentlicht werden, große Betroffenheit bei den kirchlichen Vertretern eintritt“, sagt der Pfarrer der Propstei Sankt Trinitatis in Leipzig. Giele ist katholischer Priester, aber seine Klage ist ökumenisch: „Die Betroffenheit hält fünf Tage an. Dann ist das Thema wieder erledigt.“ Im vergangenen Jahr seien es mal zwei Wochen gewesen.

Daniel Deckers in der politischen Redaktion verantwortlich für „Die Gegenwart“. Folgen Ich folge Thomas Jansen Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. Folgen Ich folge



Damals sank die Zahl der Mitglieder der beiden großen christ­lichen Kirchen erstmals unter fünfzig Prozent der Gesamtbevölkerung. „Aber die Kirchenaustrittszahlen blieben dennoch relativ folgenlos.“

Aber nicht in Leipzig. Gieles Gemeinde hängte nach dem Austrittsrekord für die katholische Kirche im vergangenen Jahr zwei Plakate neben die Eingangstür der Propsteikirche, die in Deutschland ihresgleichen suchen. „Ausgetreten? Bei uns sind Sie zu Gottesdiensten und Sakramenten weiterhin herzlich willkommen“, ist darauf zu lesen. Dann folgt eine Aufzählung all jener Stichworte, die derzeit die Debatte in der katholischen Kirche be­stimmen: Umgang mit sexuellem Missbrauch, Frauenpriestertum, Machtverteilung zwischen Laien und Klerikern und „Anerkennung der Vielfalt der Lebensweisen“. Angesichts der aktuellen Situation der Kirche „haben wir Verständnis für Ihren Schritt, auch wenn wir ihn be­dauern“, lautet die Botschaft der Leip­ziger Gemeinde an alle, die ihrer Kirche den Rücken gekehrt haben.

Aber wer tritt schon aus der Kirche aus und hält sich dann noch vor Kirchentüren auf? Kurzum, wer reagiert auf solche Plakate? „Wir merken, dass sich die Struktur der Leute, die aus der katholischen Kirche austreten, deutlich verändert hat“, sagt Giele. Inzwischen träten Menschen aus der Kirche aus, die nicht nur die Gottesdienste besucht, sondern sich auch in Gremien der Gemeinde engagiert hätten. „Diese Leute treten nicht aus Glaubensverlust, sondern aus Verzweiflung an der Institution aus, die sich nicht oder viel zu langsam bewegt oder in die falsche Richtung. Auf sie wollen wir zugehen und ein Zeichen setzen.“ Dazu gehört auch das Gesprächsangebot. Auf dem Plakat ist Gieles Handynummer für ein „Exit-Telefon“ angegeben. Die Resonanz blieb nicht aus. „Wegen dieses Plakats docken sich Menschen an die Gemeinde an. Sie sagen uns: ,Wenn die Einladung so ausdrücklich ausgesprochen wird, dann kommen wir auch zum Gottesdienst.‘“

Austritt bedeutet nicht Glaubensverlust

Aus Gieles Sicht klammern sich die beiden großen Kirchen an ein überholtes Verständnis von Kirchenaustritten. Für sie sei das immer noch gleichbedeutend mit einem Glaubensverlust. „Aber das stimmt nicht mehr. Es gibt viele, die weiter glauben, aber ein Zeichen gegenüber der Institution setzen möchten.“ Giele will die Initiative aber nicht als Kampa­gne zur Rückgewinnung von Gläubigen verstanden wissen. Das sei eine viel zu institutionenbezogene Sichtweise. „Unsere Frage ist eher: Leute, was braucht ihr?“ Es gehe darum, den Ausgetretenen zu helfen, ihren Glauben zu leben. Der Leipziger Pfarrer hatte jedoch lange gehofft, dass er durch ein attraktives Gemeinde­leben das desolate Erscheinungsbild der Kirche kompensieren könne und auch so Leute vom Austritt abhalten könne. Er sagt nun: „Aber das ist eine Illusion.“