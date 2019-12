Kirchen verlieren Mitglieder : Austritt für dreißig Euro

Es regnet an diesem Morgen in Köln. Früher mochte das Wetter darüber entscheiden, ob man in den Gottesdienst geht oder nicht. Heute entscheidet es darüber, ob man aus der Kirche austritt oder nicht. Deswegen stehen sie an diesem Morgen nicht schon um kurz vor acht Uhr vor Sabine Proestels Tür, Raum 47, Erdgeschoss, Amtsgericht Köln, und warten, dass aufgeschlossen wird, wie das bei gutem Wetter oft der Fall ist. Aber um fünf Minuten nach acht sitzt dann doch schon der Erste vor Frau Proestel, mit tropfnassen Schuhen und festem Entschluss.

Der Mann steht kurz vor der Rente, er wird eine Abfindung bekommen und will für diese keine Kirchensteuer zahlen. Also wird er aus der Kirche austreten, einen anderen Weg gibt es hierzulande nicht. Frau Proestel bittet um den Ausweis und die Quittung der Gerichtskasse. 30 Euro kostet der Austritt. Frau Proestel tippt die Personalien in ihren Computer, fragt nach dem Familienstand. Dann: „Aus welcher Kirche möchten Sie austreten?“ Nicht alle wissen das, vor allem jüngere Leute müssen dann Mutter oder Vater anrufen und erst mal fragen, ob sie katholisch oder evangelisch sind. Frau Proestel ist für alle zuständig. Und hat für alles Verständnis. Der Mann mit der Abfindung muss nur noch unterschreiben, eine Bescheinigung über die Befreiung von der Kirchensteuer bekommt er dann per Post. Fünf Minuten, und das war es dann mit der Kirche. Kein Zögern, kein Zaudern.

Von Missbrauchsskandal erschüttert

Vor Frau Proestels Büro stehen einige Stühle für die Wartenden, der Linoleumboden glänzt, und es riecht nach frisch geputzter Turnhalle. In manchen Städten sind die Standesämter für die Kirchenaustritte zuständig, in anderen die Amtsgerichte. Frau Proestel war früher für Zwangsversteigerungen zuständig, da war weniger zu tun als in der Abteilung Kirchenaustritt. Ihr Büro ist klein und schmal, an den Wänden hängen goldgerahmt ihre Hunde, das Bild eines Tieres hat sie sogar auf ihr linkes Bein tätowiert. Ein enger und weltlicher Raum, in dem es aber schnell um die großen Fragen geht: um die Trennung von Kirche und Staat, um sexuellen Missbrauch. Frau Proestel fragt niemanden, warum er aus der Kirche austritt, sie arbeite schließlich für den Staat. Aber viele, die vor Frau Proestel sitzen, wollen erzählen.

Wie der junge Mann, Anfang 30, katholisch. Er erzählt, dass ihn die Missbrauchsskandale erschüttert hätten. Er habe außerdem versucht herauszufinden, was die Kirche eigentlich mit dem ganzen Geld, das sie von ihren Mitgliedern bekommt, macht. Trotz sinkender Mitgliederzahlen steigen die Einnahmen, weil der Arbeitsmarkt sich gut entwickelt und Lohn- und Einkommensteuer steigen. Die katholische Kirche nahm 2018 6,64 Milliarden Euro ein, die evangelische 5,79 Milliarden Euro.

Gleichgültig sind die wenigsten

Es ist dem jungen Mann nicht gelungen, Näheres über die Verwendung des Geldes zu erfahren. Jeder Verein müsse transparent machen, was er mit seinen Einnahmen mache, die Kirche aber nicht. Das stört ihn. Er will durchaus etwas Gutes tun, auch Geld spenden, aber er will es nicht mehr der Kirche anvertrauen. Auf die Frage, welche seine Taufgemeinde sei, weiß der Mann sofort eine Antwort. Seine Mutter ist sogar Religionslehrerin. Aber er will nichts mehr mit der Kirche zu tun haben.

Eine Initiative wie Maria 2.0, die eine Reform der katholischen Kirche anstoßen will, findet er gut, aber am Ende passiere, da ist er sich sicher, ja doch nichts. „Man muss die Kirche an den Rand der Existenz bringen, damit sich etwas ändert.“ Der junge Mann redet sich in Rage. Die Kirche ist ihm nicht egal. Gleichgültig sind die wenigsten, die in Raum 47 kommen, sagt Frau Proestel. Sie treten nicht aus, weil sie nicht mehr an Gott glauben. Manche treten vielmehr aus, weil sie eben doch noch an Gott glauben. Aber nicht mehr an die Kirche.

Mehr Austritte nach Brückentagen

Besonders viel los ist am Amtsgericht Köln montags. Ausgerechnet nach dem Sonntag. Und an Brückentagen nach kirchlichen Feiertagen. Die Kirche, ihre Gebäude, ihre Feste, ihre Würdenträger, ihre Worte sind noch immer sehr präsent in der deutschen Gesellschaft. Aber ihre Bindewirkung nimmt ab, von Anziehungskraft kann man schon gar nicht mehr sprechen.