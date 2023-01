Kirchen in der Energiekrise : Einmal Heizen kostet 180 Euro

A m Abend dreht Hagen Günter seit einiger Zeit eine Runde durch die Gebäude seiner Kirchengemeinde in Alt-Laatzen in der Region Hannover. Der Pastor fahndet nach Heizkörpern, die noch nicht tief genug heruntergedreht wurden. „Unsere Mitarbeiter nennen mich schon den Energiepolizisten.“

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. Folgen Ich folge



Der 48 Jahre alte Theologe stößt mit seinem frommen Energie-Eifer bisweilen an Grenzen. Bei der Probe fürs Krippenspiel betrug die Temperatur im Kirchenraum nur mehr 6 Grad Celsius. „Da haben die Eltern dann gestreikt“, erzählt Günter. Für seine Sparsamkeit hat er allerdings handfeste Gründe. „Bei uns kostet einmal heizen 180 Euro. Und das waren noch die alten Preise.“

Die Immanuelkirche gehört zu den vielen Kirchenbauten, die in der Nachkriegszeit vor allem in den großen Ballungsgebieten entstanden sind. Nicht wenigen von ihnen steht im Zeichen des Mitgliederverlusts die Entwidmung oder gar der Abriss bevor. In Alt-Laatzen droht dieses Szenario nicht. Der Backsteinbau mit dem spitzgiebeligen Turm stammt aus den späten Fünfzigerjahren und wurde vom hannoverschen Architekten Peter Hübotter entworfen.

So wenig spektakulär das Äußere der Kirche, so beeindruckend ist die Atmosphäre im Innenraum. Durch die filigranen Glasfenster fällt ein warmes, dünnes Licht in den Sakralbau, der mit seiner hölzernen Deckenkonstruktion wie eine riesige Krippenscheune wirkt.

Bis zu 480 Personen finden hier Platz. An Weihnachten hat sich der Kirchenvorstand dagegen entschieden, die Besucher mit Decken und heißem Tee zu empfangen. Die Immanuelkirche wurde für die Gottesdienste weiter beheizt, auch wenn das viel Geld kostete.

Denkmalschutz verhindert Solaranlagen

Werner Lemke, der Baudirektor der hannoverschen Landeskirche, kennt viele Gemeinden mit deutlich schlechteren Voraussetzungen. „Ich war gerade im Dom zu Schwerin, dort waren drei Grad“, berichtet der Architekt. „Unsere Holzkirchen im Harz kühlen sogar noch stärker aus.“

Das Heizen sehr alter Kirchenräume hat aus mehreren Gründen wenig Sinn. „Bei einem großen Gemäuer kostete das schon vor der Energiekrise viele hundert Euro“, berichtet Lemke. Und dämmen lassen sich solche Gebäude nach seiner Einschätzung kaum. „Mittelalterliche Kirchen sind eigentlich auch gar nicht dafür gebaut, dass man sie heizt – und die Leute sind früher auch damit klargekommen.“ Damals waren die Leute aber auch von ihrer Arbeit auf dem Feld an die Kälte gewöhnt.

Schon 2019 haben neun norddeutsche Landeskirchen mit Unterstützung des Bundeswirtschaftsministeriums ein Pro­jekt für dreißig solcher Gebäude gestartet, in dem Alternativen zur Dämmung erprobt werden. Ein Aspekt ist die „körpernahe Beheizung“, also der Einbau von Sitz- oder Fußbodenheizungen. Hinzu kommt ein Wechsel der Energieträger auf Geothermie oder Pellets. „Das funktioniert, die bisherigen Daten deuten auf dreißig Prozent weniger Energieverbrauch und siebzig Prozent weniger CO 2 -Emissionen“, erzählt Lemke. Pastor Günter und der Baudirektor sind sich einig, dass der Krieg in der Ukraine und die resultierende Energiekrise den Wandel stark beschleunigen wird. „Not macht erfinderisch. Das ist ein Innovationstreiber.“

In Alt-Laatzen hat die Gemeinde schon früh mit dem Umdenken begonnen. Im Jahr 2006 wurde für damals 115. 000 Euro eine Solaranlage auf dem Dach der Immanuelkirche installiert, die jährlich rund 20 .000 Kilowattstunden erzeugt und sich auch wirtschaftlich rechnet.

Der Einbau war aber nur möglich, weil das Gebäude nicht unter Denkmalschutz steht. Die Denkmalschutzbehörden verhinderten bisher Solaranlagen auf Kirchendächern. Nun steuert die Politik um. In mehreren Ländern, so auch in Niedersachsen, haben nun die erneuerbaren Energien gesetzlichen Vorrang bekommen. Voraussetzung ist, dass der Eingriff reversibel ist und nur geringfügig in die denkmalwerte Substanz eingreift. „Das kommt jetzt richtig in Fahrt“, prognostiziert Lemke, denn Kirchendächer haben meistens eine günstige Ost-West-Ausrichtung und wenig störende Gauben.