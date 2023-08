Kippt Zwei-Prozent-Ziel? : Bei der Bundeswehr wird schon wieder gekürzt

Aktualisiert am

Soldaten der Bundeswehr bei einer Übung mit Verteidigungsminister Boris Pistorius Anfang August in Ulm. Bild: dpa

Der Bundeswehr werden nach der aktuellen Finanzplanung der Ampelkoalition in den kommenden Jahren Dutzende Milliarden Euro fehlen, um wieder zu einer einsatzbereiten Armee zu werden. Das mit der NATO vereinbarte Zwei-Prozent-Ziel läge demnach spätestens nach 2027 wieder in weiter Ferne. Die aktuelle mittelfristige Planung des Bundesfinanzministeriums sieht kaum Etatsteigerungen für das Verteidigungsministerium vor. Im Gegenteil, für das Jahr 2027 soll der Etat sogar leicht sinken. Weiter steigende Personal- und Betriebskosten werden den Anteil an Investitionen aus dem regulären Haushalt mindern.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin

Das ist bereits jetzt der Fall. So sind die Ausgaben für militärische Beschaffungen im Einzelplan 14 von 9,8 Milliarden Euro im Jahr 2022 bereits auf 7,8 im laufenden Jahr gesunken. Sie sollen im kommenden Haushaltsjahr nur noch 2,7 Milliarden Euro betragen. Ihr Anteil im Haushalt fällt damit seinerzeit von 19,5 Prozent auf rund fünf Prozent am Verteidigungshaushalt.

Demgegenüber ist der Anteil der Ausgaben für Personal und Behörden in den vergangenen zwei Jahren um fast 20 Prozent gestiegen. Auch der Ausgabeposten „Bundesministerium“, also die Kopfbehörde der Streitkräfte, stieg seit dem Antritt der SPD-Verteidigungsminister Christine Lambrecht und dann Boris Pistorius von 264 Millionen Euro auf demnächst mehr als 300 Millionen.

Pistorius hält eine Etatsteigerung für nötig

Wie aus der mittelfristigen Finanzplanung hervorgeht, die das Finanzministerium Anfang der Woche dem Bundestag übermittelt hat, sind für 2025 und die Folgejahre keine nennenswerten Etaterhöhungen vorgesehen. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte – wenngleich vergeblich – allein für das kommende Jahr eine Etatsteigerung von zehn Milliarden Euro für nötig gehalten. Nach Angaben des Finanzministeriums, das vom FDP-Politiker Christian Lindner geführt wird, sollen für 2025 und 2026 jeweils 52 Milliarden Euro angesetzt werden. Für das Jahr 2027 ist ein Absinken des Etats auf 51,9 Milliarden vorgesehen.

Die nötigen Investitionen in die Bundeswehr kommen derzeit teilweise aus einem Schuldenpaket von 100 Milliarden Euro, „Sondervermögen“ genannt. Allein für das kommende Jahr sind 19,2 Milliarden aus diesem Nebenetat vorgesehen. Die Mittel, mit denen 2024 und im Bundestagswahljahr 2025 auch das Zwei-Prozent-Ziel der NATO erreicht werden sollen, laufen dann allerdings aus. Nach Angaben aus Lindners Haus ergibt sich von spätestens 2028 an ein zusätzlicher Finanzbedarf von mehr als 20 Milliarden Euro pro Jahr.

Lücke von 15,5 Milliarden Euro

Um das vereinbarte Zwei-Prozent-Ziel der NATO-Bündnispartner zu erreichen, müsste Deutschland bereits im kommenden Jahr insgesamt etwa 85,5 Milliarden für Verteidigung ausgeben. Die Lücke zwischen dem Etat von 51 Milliarden plus einem Abfluss aus dem Sondervermögen von geplant 19 Milliarden beträgt aber immer noch etwa 15,5 Milliarden Euro. Sie sollen durch einen starken Anstieg von nicht näher definierten „Ausgaben außerhalb des Einzelplans“ kommen, die der NATO als verteidigungsrelevant gemeldet werden.

Das Verteidigungsministerium verweigerte Haushältern der Opposition Ende Juli dazu Details. Sie seien „von erhöhter sicherheitsempfindlicher Relevanz“ und unterlägen der Geheimhaltung. Tatsächlich werden beispielsweise Rüstungs­lieferungen an die Ukraine im Wert von etwa vier Milliarden Euro mitgerechnet. Das ist ein erheblicher Betrag, allerdings weit von der genannten Summe entfernt. Wie das Ministerium auf die Summe von fast 15,5 Milliarden kommen will, wusste es Ende Juli selbst noch nicht. Man habe, hieß es auf Anfrage aus dem Parlament, dazu „eine Ressortabfrage eingeleitet“.

Der CDU-Haushaltspolitiker Ingo Gädechens warf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor, er habe den Vorsatz „Hauptsache, bis zur nächsten Wahl die Zahlen mit allen Tricks schönrechnen, danach kommt dann das dicke Ende“. Scholz weigere sich, der Bundeswehr „wie tausendfach zugesagt genügend Geld zur Verfügung zu stellen“, sagte Gädechens