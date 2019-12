Kindesmissbrauch : Reul fordert mehr Zugriffsrechte für Ermittler

Als Konsequenz aus den Fällen massenhaften Kindesmissbrauchs von Lügde und Bergisch Gladbach fordert der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) mehr Befugnisse für die Sicherheitsbehörden. Diese brauchten bessere Zugriffsmöglichkeiten auf Verbindungsdaten, sagte Reul dieser Zeitung. „Wir müssen dringend raus aus den ideologischen Gräben, die dafür sorgen, dass wir eine Menge von dem, was im Netz an schrecklichen Dingen passiert, gar nicht mitbekommen.“

Datenschutz sei bei Kindesmissbrauch, aber auch bei Rechtsextremismus viel zu oft auch Täterschutz. „Deshalb werbe ich sehr dafür, dass wir wenigstens in diesen beiden Bereichen pragmatische Lösungen finden“, sagte Reul. Auch müsse sich die Gesellschaft endlich eingestehen, dass „sie das furchtbare Phänomen Kindesmissbrauchs in der Vergangenheit massiv unterschätzt hat“. Viele hätten nicht genau genug hingesehen, manche sogar bewusst weggeschaut. Die aktuellen Fälle wie jener in Bergisch Gladbach, aber auch die an vielen anderen Orten in Deutschland belegten, dass Kindesmissbrauch ein „echtes Massendelikt“ sei, sagte Reul. „Es gibt viel mehr Täter, als wir denken und wahrhaben wollen – in der eigenen Firma, im eigenen Sportverein, in der eigenen Kirchengemeinde, sogar in der eigenen Familie.“ Für die Polizei in NRW sei der Fall Lügde wie ein Weckruf gewesen. „Vieles haben wir seitdem umstrukturiert und optimiert. Aber es bleibt noch viel zu tun.“

Anfang des Jahres war bekannt geworden, dass auf einem Campingplatz im ostwestfälischen Lügde über Jahre hinweg Dutzende Kinder missbraucht worden waren. Die beiden Haupttäter wurden Anfang September zu langer Haft und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Anders als in Lügde handelt es sich in Bergisch Gladbach nicht um einen lokal begrenzten Fall, sondern um ein bundesweit über das Internet kommunizierendes Netzwerk von Pädokriminellen, das die Ermittler seit der Festnahme eines Mannes im Oktober Schritt für Schritt aufdecken. Die Täter des Netzes sollen ihre eigenen Kinder oder nahe Verwandte missbrauchen, in Internetforen kinderpornografisches Material austauschen und dort weitere schwerste Übergriffe besprechen. Derzeit gibt es in neun Bundesländern 31 Tatverdächtige, zehn von ihnen sitzen in Untersuchungshaft. 21 Opfer im Alter zwischen einem und 14 Jahren konnten bisher identifiziert und befreit werden. Wann die Ermittlungen abgeschlossen sein werden, lässt sich noch nicht absehen.