Kinderkliniken unter Druck : „Kranke Kinder könnten auf der Strecke bleiben“

Junge Patienten werden in Deutschland nicht mehr optimal versorgt. Vor allem Personal fehlt an allen Ecken und Enden. Und Bund und Länder schieben sich gegenseitig die Verantwortung zu.

Noch weiß Oberarzt Florian Hoffmann nicht, wie seine acht kleinen Patienten in der kommenden Nacht betreut werden sollen. Es ist Freitag, 14 Uhr, und auf der Kinderintensivstation des Dr. von Haunerschen Kinderspitals der Ludwig-Maximilians-Universität München gibt es einfach nicht genug Pfleger. Die Besetzung ist immer knapp, wenn dann noch jemand ausfällt, herrscht Krise. Eilig telefoniert Hoffmann mit den eigenen Leuten und anderen Intensivstationen innerhalb des Klinikums, ob es Pfleger gibt, die einspringen können. Wie die Situation sich lösen wird, ist an diesem frühen Nachmittag noch völlig offen. Aber sie muss sich lösen, denn die Kinder, die Hoffmann betreut, sind schwer krank.

Lucia Schmidt Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Dafür, dass gerade mal wieder die Hütte brennt, ist der Oberarzt noch ziemlich ruhig. Das liegt daran, dass das Jonglieren mit wenig Personal und vielen Patienten mittlerweile zu seinem Arbeitsalltag gehört wie das Abhören von Herz und Lunge. „Jeden Morgen wird diskutiert, wie viele wir sind und wie viele Patienten wir heute behandeln können“, sagt Hoffmann. Kein Personal zu haben heißt nämlich auch: kein freies Bett, selbst wenn genügend davon auf der Station herumstehen. „Wenn dafür keine Lösung gefunden wird, werden in naher Zukunft kranke Kinder in Deutschland auf der Strecke bleiben, sie werden auf der Straße stehen, weil keiner da ist, der sie behandeln und pflegen kann“, sagt Hoffmann, der auch Generalsekretär der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin ist.

Mangelverwaltung allerorten

Der Pflegenotstand trifft die Kinderheilkunde besonders hart; wohl kein anderes medizinisches Fach benötigt so viele Mitarbeiter. Rund sechzig bis achtzig Prozent der Behandlungskosten in einer Kinderklinik entstehen durch Personal. Kinder müssen gefüttert und gewickelt werden, bei vielen Untersuchungen muss jemand zusätzlich dabei sein, der das Kind hält, tröstet oder ablenkt. Kinder können nicht allein zum Röntgen oder ins Arztzimmer gehen. Und meist haben sie Eltern dabei, die ein offenes Ohr brauchen.

Neben der Tatsache, dass hierzulande viel zu wenige Menschen in der Pflege arbeiten wollten, habe die Kinderheilkunde noch ein ganz eigenes Problem, erzählt Hoffmann. 2020 wurde in Deutschland die Pflegeausbildung umgestellt, seitdem entscheiden sich die Auszubildenden nicht mehr, ob sie Altenpfleger, Krankenpfleger oder Kinderkrankenpfleger werden wollen, sondern sie werden über drei Jahre generalisiert unterrichtet. Sie erhalten in alles Einblick, vertiefen aber wenig.

Nach den 36 Monaten können sie nur dann auf den Kinderstationen eingesetzt werden, wenn sie im dritten Ausbildungsjahr eine Vertiefung für die Kinderkrankenpflege absolvieren oder sich nach der Ausbildung noch auf die Pflege kranker Kinder spezialisieren. „Das verlängert die Ausbildung, darauf haben nur wenige Lust, und die Spezialisierung bieten nur wenige Schulen an“, sagt Hoffmann. Und diejenigen, die von Anfang an Kinderkrankenpflege machen wollten, seien kaum für eine generalistische Ausbildung zu motivieren. Die Folge: Quantität und Qualität in der Kinderpflege leiden gewaltig.

Als die generalisierte Pflegeausbildung beschlossen wurde, protestierten Ärzte und Pflegekräfte aus der Kinderheilkunde, aber gehört wurden sie nicht. Zu laut waren die Stimmen aus Pflegeverband und Politik, die sich von der Umstellung eine kostengünstigere Ausbildung versprachen und hofften, so mehr Schüler für die Altenpflege gewinnen zu können.