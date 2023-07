Durch das Machtwort des Kanzlers im erbitterten Streit über die Kindergrundsicherung in einem Brief an ihr Ministerium sieht sich Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) bestätigt. In dem Schreiben erinnert Olaf Scholz (SPD) daran, dass die Bundesregierung sich im Koalitionsvertrag auf die Einführung einer Kindergrundsicherung in dieser Legislatur verständigt hat. „Es besteht auch Einvernehmen darüber, die Kindergrundsicherung nun nach Ende der parlamentarischen Sommerpause im Kabinett zu beschließen“, so der Kanzler.

Damit ist das Prestigeobjekt der Grünen jedenfalls nicht mehr in Frage gestellt. Lisa Paus als erfahrene Finanzpolitikerin, die sich früher selten mit Familienpolitik befasst hat, ist überhaupt nur deshalb Familienministerin geworden, weil sie die Kindergrundsicherung als zentrales sozialpolitisches Vorhaben der Grünen in der Ampelkoalition in die Tat umsetzen sollte. Die Kindergrundsicherung soll Leistungen wie das Kindergeld, das Kinder-Bürgergeld, den Kinderzuschlag und Zuwendungen aus dem sogenannten Bildungs- und Teilhabepaket zusammenführen. Die Antragstellung soll einfacher und digital werden.

Viel Arbeit in der Sommerpause

Ganz so klar wie der Kanzler beim Heizungsgesetz auf die Linie der FDP einlenkte, stärkt er die Grünen allerdings nicht. Denn aus seinen Zeilen spricht auch das Unverständnis darüber, dass Paus noch kein detailliertes inhaltliches Konzept vorgelegt hat. Und genau das fordert Scholz ein. Dass er seiner Ministerin dabei den Koalitionsvertrag ausbuchstabiert, ist für Paus kein Ruhmesblatt, auch wenn sie darauf verweist, dass sie vorher gewusst hat, was in dem Brief stehen wird.

Über die Sommerpause werden sie und ihr Ministerium einiges zu tun haben, denn der Kanzler hat die Arbeitsaufträge formuliert: „Damit bis Ende August ein innerhalb der Bundesregierung geeinter Referentenentwurf vorliegt, sollte dieser entlang der vorliegenden Eckpunkte zügig von Ihrem Haus erarbeitet, bzw. um die noch fehlenden Regelungen ergänzt werden“. Und das ist noch nicht alles, denn Paus soll „hinsichtlich der mit der Einführung der Kindergrundsicherung beabsichtigten Leistungsverbesserung“ unterschiedliche Möglichkeiten erarbeiten. Darunter soll nach den Vorstellungen des Kanzlers eine sein, die ausschließlich den Kindersofortzuschlag betrifft, sowie verschiedene weitere, die das „soziokulturelle Existenzminimum“ für Kinder neu berechnen. Gleiches gelte für den Pauschalbetrag des Bildungs- und Teilhabepakets.

Paus hat Scholz‘ Brief in ihrem Sinne interpretiert. „Er hat deutlich gemacht, dass es sich um eine wirksame Leistung handeln muss, die armutsbedrohte Kinder und ihre Familien tatsächlich unterstützt und Leistungsverbesserungen enthält“, sagte sie. Die Strategie der grünen Häuser, die Verabschiedung des Bundeshaushalts an eine Entscheidung für eine wirksame Kindergrundsicherung zu koppeln, war aus Paus’ Sicht richtig.

In den vergangenen Tagen hatten die grünen Minister unverhohlen gedroht, dem Haushalt die Zustimmung im Kabinett zu verweigern. „Anders wäre keine Bewegung in der Sache möglich gewesen“, sagte sie. Für das Bundesfamilienministerin sei das ein „Etappensieg“. Da sie jetzt den Auftrag habe, tatsächlich Leistungsverbesserungen für eine wirksame Bekämpfung der Kinderarmut zu verankern, sei für sie klar, dass die gesamte Regierung dahinter stehe. „Und deswegen: Ja, wir werden ... dem Haushalt zustimmen“, versicherte Paus.