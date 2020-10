Kinderbetreuung in der DDR : Deutschland einig Krippenland?

Sind Kinderkrippen und Kindergärten etwas, was der Westen vom Osten übernommen hat? So wie den grünen Pfeil oder das Ampelmännchen? Auf den ersten Blick scheint es so. In den vergangenen dreißig Jahren hat sich die Kita-Landschaft in den alten Bundesländern nach dem Vorbild der neuen enorm entwickelt. Einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz gab es zwar schon seit den neunziger Jahren – aber es fehlten die Plätze. Seit 2013 haben Eltern ein Recht auf einen Betreuungsplatz auch für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr.

Frank Pergande Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

Viel wurde gerade in den Städten und Gemeinden für die ganz Kleinen getan, aber immer noch hinkt der Westen dem Osten hinterher. Im Westen geht nur ein Drittel aller Kinder bis zu zwei Jahren in die Kita, im Osten deutlich mehr als die Hälfte. Im Alter von drei bis fünf sind es in den alten Ländern immerhin 92,7 Prozent, in den neuen 94,2 Prozent, hier ist fast Gleichheit erreicht. Kitas gut zu finden gilt längst als gesellschaftlicher Konsens. Die erste 24-Stunden-Kita wiederum wurde vor ein paar Jahren im Osten eröffnet, in Schwerin. Insgesamt besuchen mehr als drei Millionen Kinder die Kita.