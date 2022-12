Zukunft der Kinderkliniken : Kinderärzte kritisieren Lauterbachs Pläne

Aktualisiert am

Die führenden pädiatrischen Fachverbände in Deutschland – wie zum Beispiel die Gesellschaft der Kinderkrankenhäuser – laufen Sturm gegen Lauterbachs Pläne zur besseren Finanzierung der Kinderkliniken.

Rüdiger Soldt

Das Vorhaben des Ministers, Kinderkrankenhäusern, die 80 Prozent der Leistung des Jahres 2019 erbringen, mit hundert Prozent zu vergüten, halten die Mediziner für eine „absurde Fehlsteuerung“. Der Vorstand des Klinikums Stuttgart, Jan Steffen Jürgensen, sagte der F.A.Z.: „Dadurch werden Kapazitäten zurückgehalten, von dieser Regelung profitieren nur kleine Kliniken auf dem Land.“

Zu dem größten Haus der Maximalversorgung Baden-Württembergs gehört auch die Kinderklinik „Ölgäle“, sie ist mit fast 500 Betten das größte pädriatrische Krankenhaus Deutschlands. Besser als Lauterbachs Vorschlag, der wie eine Freihalteprämie wirke, wäre es, die Vergütungen für Leistungen in der Kinderheilkunde mit dem 1,2-fachen zu vergüten. Lauterbachs Pläne führten dazu, dass große Häuser, die 100 Prozent leisteten, auf ihren Defiziten sitzen blieben.

Die Zustände und die Überlastung in der Pädiatrie seien dramatisch: Die Notaufnahme am „Ölgäle“ sei zu 200 Prozent ausgelastet, Jugendliche müssten auf Erwachsenenstationen verlegt werden, schwerkranke Kinder müssten unter großen Risiken in andere Häuser verlegt werden.

Nicht ohne Grund, so Jürgensen, habe die Charité alle planbaren Operationen verschoben. Das „Olgäle“ mache jedes Jahr einen Verlust von zehn Millionen Euro, bei jeder Herzkatheter-Untersuchung in der Kinderkardiologie verbuche sein Haus einen Verlust in Höhe von 1500 Euro. Besser wäre es laut Jürgensen, wenn Lauterbach den Empfehlungen seiner Expertenkommission folgte.