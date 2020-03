Carla-Josephine S. vor Gericht : Die Konvertitin, die ihre Kinder in den IS-Terrorstaat verschleppte

Als am Freitagmorgen im Hochsicherheitstrakt des Oberlandesgerichts Düsseldorf die Anklage verlesen ist, beginnt Carla-Josephine S. mit ihrem Geständnis: Ja, es stimme, sie sei 2015 in Richtung Syrien gereist. In ihren salafistischen Kreisen habe sie damals „nicht so viel Schlechtes von Syrien“ gehört, sagt die 32 Jahre alte Deutsche aus Oberhausen. Nicht nur ihre beste Freundin, sondern noch weitere Bekannte seien in das Land gegangen und hätten dort zeitweise „ganz normal gelebt“. Ihr sei es in erster Linie darum gegangen, aus Deutschland wegzukommen. Denn als strenggläubige, vollverschleierte Salafistin sei sie in Deutschland übel angefeindet worden.

Carla-Josephine S., die mit 18 Jahren zum Islam konvertierte, muss sich als mutmaßliche Terroristin des „Islamischen Staats“ vor Gericht verantworten. Anders als mit männlichen IS-Rückkehrern tat sich die deutsche Justiz mit Heimkehrerinnen zunächst schwer. Lange mussten sie kaum mit Strafverfolgung rechnen. Das freiwillige Leben im „Gottesstaat“ begründe noch keine IS-Mitgliedschaft, hieß es zunächst in der Rechtsprechung.