Auch ohne STIKO-Empfehlung : Wer Kinder impft, macht nichts falsch

Eine Corona-Infektion ist für Kinder nicht so gefährlich. Viele Eltern bringt das in eine Bredouille: impfen lassen oder nicht? Die Virologen können das nicht für sie entscheiden.

Für Kinder ist es manchmal anstrengend, mit ihren Eltern zu reden. Dauernd bekommen sie knifflige, hintersinnige Fragen gestellt, zum Beispiel, ob sie das Weihnachtsgeld gleich auf den Kopf hauen oder lieber in die Spardose tun möchten. Wenn die Kinder antworten, dass sie schon Lust hätten, einen Riesenberg an Süßigkeiten zu kaufen, sind die Eltern unzufrieden. Sie bohren nach, ob es nicht doch schöner wäre, das Geld zu sparen.

Kinder verwirrt das. Erst werden sie gefragt, dann doch wieder bevormundet. Wir bringen Kindern normative Urteilskraft auf die gleiche Weise bei wie den Schulweg. Wir lassen ihnen scheinbar die Freiheit, allein zu laufen über alle Straßenkreuzungen hinweg. In Wirklichkeit folgen wir ihnen anfangs heimlich in Rufweite, bereit, jeden Fehler zu korrigieren.

Eine besonders knifflige Frage, die manche Eltern ihren Kindern momentan stellen, ist, ob sie gegen Corona geimpft werden möchten. Kinder sind nicht blöd, sie merken schon, wenn eine Frage einen doppelten Boden hat, und suchen in den Augen ihrer Eltern nach der richtigen Antwort. Viele Eltern sind sich aber nicht sicher. Die Europäische Arzneimittel-Agentur hat den Impfstoff für Kinder zugelassen, bei den Leuten kam an, dass es in Ordnung ist, seine Kinder zu impfen. Die Ständige Impfkommission beim Robert-Koch-Institut hingegen hat Impfungen für Kinder ohne Vorerkrankungen nicht empfohlen, was man so verstehen kann, dass es nicht in Ordnung ist. Die Ministerpräsidenten wiederum empfehlen den Eltern, ihre Kinder impfen zu lassen.

Ein ethisches Problem, kein medizinisches

Um ihre Position zu rechtfertigen, lobten die Ministerpräsidenten kürzlich, dass der Impfstoff zugelassen sei und dass die Impfkommission „Empfehlungen zur Impfung von Kindern zwischen 5 bis 11 Jahren ausgesprochen“ habe. Das war unseriös. Es gibt zwar „Empfehlungen“, aber eben nur für Kinder mit Vorerkrankungen. Für alle anderen spricht die Impfkommission ausdrücklich „keine generelle Impfempfehlung aus“. Die Ministerpräsidenten haben nicht gelogen, aber auch nicht die ganze Wahrheit gesagt. Es ist mit den Argumenten wie in einem Kinderzimmer nach einer Geburtstagsparty: Ordnung muss her.

Eigentlich ist das Problem ein ethisches und kein medizinisches. Die Arzneimittelagentur sagt mit ihrer Zulassung nur, dass das Risiko einer Impfung so klein ist, dass es in Ordnung ist, das Mittel in Umlauf zu bringen. Die Impfkommission sagt mit ihrer Nicht-Empfehlung, dass in diesem Promillebereich das Risiko einer Nichtimpfung für Kinder geringer sein kann als das Risiko einer Impfung. Eben, weil Corona für Kinder nicht so gefährlich ist. Dahinter steht die Haltung, dass eine Gesellschaft nichts mit Kindern machen darf, das diesen nicht unmittelbar nutzt. Die Impfkommission zeigt damit großen Respekt vor Kindern. Das sollte sie auch. Es sind ja nicht ihre eigenen.

Die Impfkommission ist aber nicht konsequent. Sie macht die gleiche Abwägung, die sie bei anderen vorgeblich ablehnt. Wenn ein Kind einen Vater hat, dem ein Organ transplantiert wurde, dann empfiehlt die Impfkommission auch diesem Kind, sich impfen zu lassen, ohne dass es einen körperlichen Eigennutzen hat.

Die Impfkommission hat damit vollkommen recht. Aber diese Empfehlung steht ihr streng genommen nicht zu. Die Abwägung, ob Impfrisiken zumutbar sind, um den Vater zu retten, aber nicht die Großmutter, ist nicht Aufgabe von Virologen. Ein Kind kann auch ein hohes Eigeninteresse am Überleben der Oma haben. Die Impfung ist dann keine Instrumentalisierung zum Wohle anderer.

Die Eltern sind die Fachleute für ihre Kinder

Die Impfkommission hat Eltern nie abgeraten, so zu entscheiden, aber ihre Weigerung, eine Empfehlung abzugeben, kommt bei vielen so an. Und tatsächlich sagte der Leiter der Impfkommission kürzlich, er würde seine eigenen Kinder nicht impfen lassen. Das klang auch wie ein Urteil über jene, die es tun. Die Frage ist: Was weiß er als Virologe über das seelische Interesse eines Kindes an lebendigen Großeltern, maskenfreiem Unterricht und Geburtstagsfeiern mit vielen Freunden? Antwort: so viel wie wir alle.

Mehr zum Thema 1/

Das befreit Eltern und Kinder in ihrem Urteil. Sie sind Fachleute für ihr Wohl. Wenn Eltern es ihren Kindern zutrauen, können sie diese fragen. Ein Kind ist nicht entweder völlig unmündig oder ein fertiger Erwachsener, es ist irgendwo dazwischen, und so graduell, wie seine Urteilskraft zunimmt, kann es auch äußern, wie es seine Interessen abwägt. Eine reife Selbstauskunft des Kindes löst das Problem sofort auf. Spüren die Eltern hingegen, dass ihr Kind zu unreif ist, müssen sie allein entscheiden. Dafür brauchen sie keinen Virologen. Die Frage lautet schlicht: Ist nur ein persönlicher Schutz oder auch eine allgemeine Eindämmung der Pandemie im Interesse des Kindes? Wer dann impft, hat nichts falsch gemacht.