Killer, Hacker und Spione : Wie Putin Krieg in Deutschland führt

In gut einem Monat, am 7. Oktober, wird vor dem Kammergericht Berlin der Prozess gegen Wadim Krassikow beginnen. Der Russe steht unter Verdacht, als Auftragskiller im August 2019 den georgischen Staatsangehörigen Selimchan Changoschwili im Berliner Tiergarten erschossen zu haben. Die Beweise gegen ihn sind erdrückend, und ebenso sind es die Indizien, dass der Tiergarten-Mord von staatlichen Stellen Russlands in Auftrag gegeben wurde.

Die Bundesregierung und die deutschen Sicherheitsbehörden sind überzeugt davon, dass Präsident Wladimir Putin selbst den Auftrag zur Liquidierung des aus Georgien stammenden Tschetschenen gegeben hat. Der hatte im Zweiten Tschetschenenkrieg eine Gruppe von Kämpfern geführt unter dem Oberkommando des berüchtigten Feldkommandeurs Schamil Bassajew. In Berlin wird davon ausgegangen, dass Changoschwili, den Putin als „grausamen und blutrünstigen“ Menschen bezeichnete, auf einer Todesliste russischer Geheimdienste stand, die „Feinde“ und „Verräter“ aufführt, die umzubringen sind.