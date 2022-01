Entlassener Marineinspekteur : „Fehlgeleitete Sympathie für Russland“

Aktualisiert am

Roderich Kiesewetter, CDU-Abgeordneter und Oberst der Bundeswehr, spricht nach der Entlassung von Vizeadmiral Schönbach über Putinversteher in den Streitkräften und falsche historische Mythen.

Herr Kiesewetter, der entlassene Chef der deutschen Marine, Admiral Schönbach, verlangt Respekt für Putin und das „christliche“ Russland. Ein ehemaliger Generalinspekteur mit Nähe zur SPD, General Kujat, verteidigt ihn. Zugleich warnt ein weiterer General, der AfD-Abgeordnete Wundrak, vor „Drohkulissen“ gegen Russland. Gibt es in der Bundeswehr zu viele Putinversteher?

Dass es in der deutschen Gesellschaft neben Kriegserinnerungen auch fehlgeleitete romantische Sympathie für Russland gibt, hat Wurzeln in der Geschichte. Das geht am Militär nicht vorbei. Schon der preußische Militärtheoretiker Carl von Clausewitz stand ja im Krieg gegen Napoleon im Dienst des Zaren.