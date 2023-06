Aktualisiert am

Kritik an Daniel Günthers Gesangseinlage zu „Layla“

Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, am 17. Juni 2023 vor der offiziellen Eröffnung der Kieler Woche Bild: dpa

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat auf der Kieler Woche gemeinsam mit Hunderten Gästen den sexistischen Partyhit „Layla“ mitgesungen. Videoaufnahmen in sozialen Netzwerken zeigen, wie er am Donnerstag auf der Bühne im vollen Bayernzelt unter anderem singt: „Sie ist schöner, jünger, geiler“. Zunächst hatte die Zeitschrift „Der Spiegel“ darüber berichtet.

„Der Ministerpräsident hat gestern im Rahmen eines privaten Rundgangs über die Kieler Woche auch das Bayernzelt besucht“, teilte die Staatskanzlei am Freitag in einem Statement mit, das der F.A.Z. vorliegt. Dort sei er von der Band gebeten worden, mit ihr „einige ihrer Lieder auf der Bühne mitzusingen. Diesem Wunsch ist der Ministerpräsident wie auch schon in der Vergangenheit gerne nachgekommen.“

Es war nicht die einzige Gesangseinlage Günthers auf der Kieler Woche, einer Segelregatta mit großem Sommerfest. Am Eröffnungsabend hatte Günther mit dem Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) auf dem Internationalen Markt am Irland-Stand den Evergreen „Country Roads“ angestimmt.

Der Fraktionschef der Sozialdemokraten im Kieler Landtag, Thomas Losse-Müller, kritisierte Günthers jüngsten Auftritt scharf. Er sagte dem „Spiegel“: „Ich halte es für unangemessen, dass der Ministerpräsident auf großer Bühne singt, dass er Bordellbesitzer wäre.“ Der Vortrag sei „mit der Würde des Amtes, das Herr Günther bekleidet, unvereinbar“. Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein im Mai 2022 war Losse-Müller als Spitzendkandidat der SPD gegen Daniel Günther angetreten.

Im August hatte der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Günther der „Bild“-Zeitung zu dem damals kontrovers diskutierten Lied noch gesagt, es wäre kein Lied, „das ich auf meiner Party spielen würde“. Mit dem Text habe er aber keine Probleme. „Das Lied war sicher nicht gedacht, um einen Literaturnobelpreis zu gewinnen, sondern um zu unterhalten“, so Günther.

Die Debatte um das Lied war im vergangenen Jahr entstanden, als die bayerische Stadt Würzburg das Abspielen des Ballermann-Hits „Layla“ auf dem Kiliani-Volksfest im Juli untersagte.