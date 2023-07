Beamte in Baden-Württemberg sollen Standardtätigkeiten künftig der Software überlassen. Damit will die Landesregierung dem zunehmenden Personalmangel begegnen.

Die Frustration über die Leistungsfähigkeit des Staates wird in der Bürgerschaft immer größer. In Stuttgart musste im März ein Bürgerbüro wegen Personalnot schließen. Ausländer- und Jugendämter in den Landratsämtern können etwa 30 Prozent der offenen Stellen schon heute nicht mehr besetzen. Den Städten fehlen gerade Ingenieure zum Planen von Wärmeleitungen. Im öffentlichen Dienst in Deutschland werden bis 2030 nach einer Berechnung des Beratungsunternehmens McKinsey 840.000 Vollzeitkräfte fehlen, derzeit sind es etwa die Hälfte.

Angesichts immenser, auch neuer staatlicher Aufgaben, etwa Wärmewende oder Ausbau der Windkraft, bleiben dem Staat zur Bewältigung dieser Krise nur drei Möglichkeiten: der Abbau gesetzlicher Standards, die Beschleunigung der Verwaltungsprozesse oder der Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) in der Verwaltung. Der Standardabbau scheitert oft an unterschiedlichen Interessen von Bund und Ländern, die Beschleunigung von Verwaltungsverfahren gelingt auch nur in seltenen Fällen – bleibt also der Weg der technischen Innovation.