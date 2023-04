Zu den falschen Bildern auf dieser Seite könnte folgende Nachricht passen: Der russische Präsident Wladimir Putin hat überraschend den amerikanischen Präsidenten Joe Biden in dessen Privatwohnsitz in Greenville, Delaware, getroffen. Es war das erste längere Gespräch der beiden Regierungschefs seit dem Beginn des Ukrainekriegs im Februar 2022. Auf Fotos scheinen Putin und Biden ein freundschaftliches, fast zärtliches Verhältnis zu pflegen. Sie kochen gemeinsam, besuchen eine Gaststätte und werden gesehen, wie sie im Wald spazieren, wo Putin aus ungeklärten Gründen nur ein Nachthemd zu tragen schien. Es gibt sogar Fotos, wie beide sich im Badezimmer die Zähne putzen und sich dabei Geschichten erzählen, wie alte Schulfreunde.

All das ist natürlich nie passiert. Aber es gibt die Bilder dazu. Wir haben sie mit einer Software erstellt. Um sie zu bedienen, braucht es keinerlei Vorkenntnisse. Man registriert sich, zahlt zehn Euro monatlich und legt los. Das heißt, man tippt ein, was man sehen will, und eine Künstliche Intelligenz (KI) setzt es innerhalb weniger Sekunden um. Tippt man ein, am besten auf Englisch: Putin und Biden sitzen in einem Café in Italien und quatschen, sieht man Putin und Biden in einem Café in Italien sitzen und quatschen. Nicht immer ist das Bild gleich perfekt: Manchmal fehlt ein Arm, manchmal sieht ein Auge arg verknautscht aus.

Olaf Scholz geht nicht so gut

Manchmal sehen auch beide wie Putin aus, oder es sitzen plötzlich mehrere Bidens mit am Tisch. Bilder mit Olaf Scholz überzeugen auch nach vielen Versuchen nicht wirklich. Und wenn man Putin und Biden in die Hagia Sophia stellt, haben beide auch irgendwie etwas Erdoganesk-Schnauzbärtiges. Dennoch: Mit ein wenig Geduld entstehen in ein paar Stunden täuschend realistische Bilder von echten Personen, die dann mit ausgedachten Texten in sozialen Medien gepostet werden könnten.

Es ist nicht neu, dass Fotos manipuliert werden. Schon im 19. Jahrhundert versuchten Fälscher, die frühen Fotografien durch chemische Prozesse im Nachhinein zu verändern. Aber so leicht wie heute ging es noch nie. Noch sind viele KI-erzeugte Fotos kaum mehr als lustige Fingerübungen. So wie neulich das Bild vom Papst, das sich in den sozialen Netzwerken rasant verbreitete: Franziskus in einem ungewohnten, aber stylishen weißen Daunenmantel. Sogar viele Internet-Profis ließen sich täuschen. Oder die angebliche „Schwarzwald-Rede“ von Angela Merkel, die sie in Wahrheit nie gehalten hat. Auch hierzu geisterte ein KI-Bild durchs Netz: Merkel steht auf einer Lichtung am Mikrofon, ein Sonnenstrahl fällt gülden auf ihren Scheitel, hinter ihr sitzen junge Menschen im Gras und lauschen andächtig.

Nicht jede Manipulation ist aber so harmlos, und kaum eine wird sofort entlarvt. Das könnte unsere Wahrnehmung von Politik fundamental verändern. Mit Künstlicher Intelligenz kann jeder binnen Minuten Hass schüren, Menschen und Länder gegeneinander aufwiegeln, womöglich sogar internationale Krisen heraufbeschwören. Olaf Scholz bei einem geheimen Treffen mit dem russischen Söldnerführer Prigoschin; Klimaaktivisten, die ein Kraftwerk in Brand stecken; Robert Habeck in Bückhaltung vor Nordkoreas Diktator Kim Jong-un. Ein paar Schlagwörter reichen, und das nächste Skandal-Meme ist fertig, das bei Twitter vielleicht als „Trending Topic“ wird.