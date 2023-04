Es kann über Leben und Tod entscheiden, wie Sozialarbeiter reagieren, wenn eine Lehrerin bei ihnen im Jugendamt anruft und von einem Kind berichtet, das sich vom Vater bedroht fühlt. Weil Kinderschutz aber kein verpflichtender Bestandteil im Studium der Sozialen Arbeit ist, sind längst nicht alle Absolventen auf solche Szenarien vorbereitet. Die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Kerstin Claus, will, dass sich das ändert.

Tobias Schrörs Politikredakteur.



„Es geht darum, befähigt zu sein und entscheiden zu können, was wann wie zu tun ist“, sagte Claus bei einer als „Praxisaustausch“ angelegten Tagung in Frankfurt zu Kinderschutz in der Lehre Sozialer Arbeit in dieser Woche. „Dieser Praxisaustausch ist ein ganz entscheidender Schritt dahin, dass wir zu verpflichtenden Modulen zum Kinderschutz im Fach Soziale Arbeit kommen“, sagte Claus.