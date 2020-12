CDU zwischen AfD und Kenia : In aller Feindschaft

Ein kleines Land hat in dieser Woche die ganze Republik brüskiert. Fünfzehn Landesparlamente haben dem Staatsvertrag zur Erhöhung der Rundfunkgebühren zugestimmt, nur Sachsen-Anhalt sperrte sich. Gejubelt hat am Ende nur die AfD. Der Ministerpräsident hat zwar in letzter Sekunde die Koalition gerettet, aber dafür sein Land isoliert und seinen Innenminister entlassen, der mal so was wie seine Zukunft war. Jetzt muss das Bundesverfassungsgericht lösen, was die Regierung in Magdeburg über Wochen nicht lösen konnte.

Livia Gerster Redakteurin in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Das ist nicht nur eine Posse. Es ist die Geschichte einer verzweifelten Partei. Rechts von dieser Partei lauert die AfD, links von ihr lächeln die Feinde von früher, plötzlich Minister in der eigenen Regierung. „Bollwerk gegen rechts“ haben die Koalitionäre in Sachsen-Anhalt vor fünf Jahren ihr schwarz-rot-grünes Bündnis getauft. Doch die Pfähle richteten sich von Anfang an eher gegeneinander als gegen einen gemeinsamen Feind. Unwahrscheinlich, dass die Wahl im Juni eine Erlösung bringt. Denn danach könnte es genauso aussehen wie zuvor. Wie also weitermachen, wenn es eigentlich nicht zusammen geht? Und wie regieren, wenn ein Teil der CDU nach rechts, der andere in die Mitte strebt?