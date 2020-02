Machtwechsel in Thüringen : Tausende bei Demonstrationen gegen Kemmerich-Wahl

Als Reaktion auf die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum neuen Thüringer Ministerpräsidenten ist es am Mittwoch in mehreren Thüringer Städten zu Protestdemonstrationen gekommen. Etwa 1000 Menschen versammelten sich am Abend vor der Staatskanzlei und bildeten dort eine Menschenkette. Vor dem Eingang zur Staatskanzlei brannten Kerzen, Demonstranten hielten ein Transparent „FDP und CDU: Steigbügelhalter des Faschismus“ in die Höhe. In Jena demonstrierten 2000 Menschen in der Innenstadt

Der ehemalige Staatskanzleichef der rot-rot-grünen Landesregierung, Benjamin-Immanuel Hoff (Linke), erinnerte bei der Demonstration in Erfurt daran, dass vor dem Aufkommen des Nationalsozialismus bürgerliche Kräfte in Thüringen der NSDAP an die Macht verholfen hatten. Bereits am Nachmittag hatte es vor dem Landtagsgebäude eine Protestdemonstration gegen die Kemmerich-Wahl gegeben. Mit Trillerpfeifen und auf Plakaten äußerten die Demonstranten ihren Unmut über den Wahlausgang und ihre Sorge vor einem weiteren Erstarken der extremen Rechten in Thüringen. Auch in Weimar, wo sich bereits am Nachmittag 200 Menschen versammelt hatten, Gotha und Ilmenau kam es zu Demonstrationen.

Auch hier waren auf Plakaten historische Vergleiche zu lesen. „1930 erster Minister der NSDAP, 2020 erster Ministerpräsident mit Stimmen der AfD“, lautete die Aufschrift auf einem handgemalten Plakat. Vor 90 Jahren war mit dem später in den Nürnberger Prozessen als Kriegsverbrecher verurteilten und hingerichteten Wilhelm Frick der erste NSDAP-Politiker in eine deutsche Landesregierung gekommen.

Versammlung vor Frankfurter Paulskirche

Auch in Frankfurt wurde zu Mahnwachen am Abend aufgerufen . „Die FDP und die CDU haben damit wissentlich mit Hilfe der AfD und namentlich Björn Höcke einen Ministerpräsidenten installiert. Dieser Dammbruch entsetzt uns“, hieß es vom Frankfurter Kreisvorstand der Grünen vor einem Treffen an der Paulskirche. Zu einer Mahnwache dort auf dem Paulsplatz rief auch die Römer-Fraktion der Linken auf, die von einem „Tabubruch“ und „einem Tiefpunkt in der politischen Nachkriegsgeschichte dieses Landes“ sprach. Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes hatte eine Demonstration an der Frankfurter Hauptwache geplant.

In Hamburg haben am Mittwoch etwa 200 Demonstranten gegen die Wahl Kemmerichs protestiert. Dies bestätigte die Polizei in der Hansestadt. Antifaschistische Gruppen riefen dazu auf, sich am Abend vor den Büros der CDU und AfD in der Innenstadt zu versammeln. Das Motto der Demonstration lautete: „Schulter an Schulter gegen den Faschismus!“ Anschließend wollten die Demonstranten zum Sitz der FDP weiterziehen.

„Dass sich die FDP in Thüringen mit den Stimmen der AfD an die Macht wählen lässt, ist ein historischer Tabubruch. Gerade in Thüringen wird die AfD durch den nationalsozialistischen Flügel um Björn Höcke gesteuert“, heißt es in der Mitteilung der Organisatoren, und: „In wenigen Wochen wird auch in Hamburg gewählt. Für die FDP wird in der Hansestadt ab sofort kein ruhiger Wahlkampf mehr möglich sein. Wer Faschisten Rosen auf den Weg streut, muss mit Widerstand rechnen: Wehret den Anfängen!“

Je 1000 Menschen in Leipzig und Berlin

Weit mehr als 1000 Menschen sind am Mittwochabend in Leipzig aus Protest gegen die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen auf die Straße gegangen. Sie versammelten sich unter dem Motto „Haltung zeigen – keine Zusammenarbeit mit der AfD“ zu einer Spontandemonstration vor dem Neuen Rathaus. Das Bündnis „Durchgezählt“ schätzte die Zahl der Teilnehmer auf 1200 bis 1600.

Der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) verurteilte die AfD in einer kurzen Ansprache scharf. Es könne nur eine Antwort auf diese Partei geben, sagte der Stadtchef, der derzeit um seine Wiederwahl kämpft: „Nein! Ihr seid keine Demokraten, mit Euch reden wir nicht, mit Euch diskutieren wir nicht. Euch zeigen wir ganz klar die rote Karte.“

In Berlin kamen laut dem Sender rbb ebenfalls rund 1000 Menschen zusammen, um gegen die Wahl zu demonstrieren. Die Demonstration startete vor der FDP-Bundeszentrale im Stadtteil Mitte. Zu der Kundgebung aufgerufen hatten die Berliner SPD, die Grünen und die Linke.

Hunderte Demonstranten haben auch in München gegen die Entwicklungen im Thüringer Landesparlament protestiert. Zunächst sprach die Polizei von etwa 300 Menschen, die sich am Mittwochabend vor der Landesgeschäftsstelle der FDP versammelten. Dazu aufgerufen hatten unter anderem der Linke-Landesverband und die Grüne Jugend München. Auf Plakaten war unter anderem zu lesen: „Die richtige Antwort wäre gewesen: 'Ich nehme diese Wahl nicht an.'“