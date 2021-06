Keine Verbeamtung : Warum viele Lehrer Berlin verlassen

Eine Schulklasse im Ortsteil Britz in Berlin-Neukölln: Lehrer werden in der Hauptstadt seit 2004 nicht mehr verbeamtet. Bild: dpa

Berlin ist inzwischen das einzige Land, das seine Lehrer nicht verbeamtet. Die Schulleiter sehen die Folgen der Rücknahme der Verbeamtung im Jahr 2004 täglich: Mit enormem Aufwand bilden sie Referendare aus, und die besten kehren ihnen regelmäßig den Rücken. Sobald das zweite Staatsexamen hinter ihnen liegt, wechseln sie in Bundesländer mit einer geregelten Beamtenlaufbahn. Viele bleiben in Berlin wohnen und fahren täglich ins nahe Brandenburg oder auch nach Hamburg.

Am Montag haben deshalb sämtliche Schulleiterverbände in Berlin in einer gemeinsamen Pressekonferenz Alarm geschlagen und die künftige Berliner Regierung, die im September gewählt wird, dazu aufgefordert, dringend wieder die Verbeamtung einzuführen. Während Hamburg kaum Schwierigkeiten hatte, seinen Lehrerbedarf mit grundständig ausgebildeten Lehrern zu decken, wird das in Berlin immer schwerer.