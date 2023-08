Aktualisiert am

Winfried Pilz hat sich laut einem Gutachten in seiner Amtszeit nicht an Minderjährigen vergangen. Es gebe nur „Hinweise auf sexualbezogene Grenzverletzungen“ gegenüber erwachsenen Mitarbeitern des Hilfswerks.

Der ehemalige Präsident des Kindesmissionswerks „Die Sternsinger“, Winfried Pilz (1940-2019), im Mai 2006 in Saarbrücken Bild: KNA

Der frühere Präsident des katholischen Hilfswerks „Die Sternsinger“, Winfried Pilz, hat sich während seiner Amtszeit (2000 bis 2010) nicht an Minderjährigen vergangen. Zu diesem Ergebnis kommt ein am Donnerstag veröffentlichtes Gutachten der Kölner Rechtsanwältin Bettina Janssen im Auftrag des Hilfswerks. Es gebe lediglich „Hinweise auf sexualbezogene Grenzverletzungen“ gegenüber erwachsenen Mitarbeitern.

Der Verdacht gegen den 2019 verstorbenen Geistlichen war entstanden, nachdem die Missbrauchsstudie des Erzbistums Köln, seiner früheren Wirkungsstätte, ihn als mutmaßlichen Täter aufführte und seinen Fall in anonymisierter Form dokumentierte.

Das Erzbistum informierte im Sommer 2022 darüber, dass sich Pilz vor seiner Amtszeit als Präsident des Hilfswerks in den Siebzigerjahren an einer schutzbedürftigen Person vergangen haben soll und einen Verweis des Kölner Kardinals Joachim Meisner erhielt.

Brisanz auch wegen „Laudato si“

Der Fall erregte aus mehreren Gründen besonderes Aufsehen. Zum einen, weil Pilz das Hilfswerk „Die Sternsinger“ leitete, das jährlich die Sternsingeraktion organisiert, bei der zuletzt mehr als 300.000 Kinder und Jugendliche Geld für Kinder in Not sammelten. Zum anderen ist Pilz der Autor des bekannten Kirchenliedes „Laudato si“.

Der Präsident des Hilfswerks, Dirk Bingener, kündigte am Donnerstag an, man werde dieses Lied „aus Respekt vor allen Menschen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind“, nicht mehr in den Materialien verwenden, die den Kindern zur Verfügung gestellt werden.

Zusätzliche Brisanz erhielt der Fall durch den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki. Dieser bestreitet, frühzeitig über Vorwürfe gegen Pilz informiert gewesen zu sein. Aussagen einer früheren Mitarbeiterin der Personalabteilung des Erzbistums Köln nährten jedoch Zweifel an dieser Darstellung. Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt in dieser Causa derzeit gegen Woelki wegen des Verdachts auf eine falsche Versicherung an Eides statt.