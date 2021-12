Reaktion auf Vorwürfe : „Keine Manipulation bei Inzidenzzahlen“

Aktualisiert am

Die bayerische Staatsregierung ist dem Eindruck entgegengetreten, sie arbeite mit verzerrten Inzidenzzahlen bei Geimpften und Ungeimpften. Die zuständige Behörde kenne den Impfstatus von Infizierten oft nicht, hieß es in einem Medienbericht.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder am 3. Dezember bei einer Pressekonferenz in München

Die bayerische Staatsregierung ist dem Eindruck entgegengetreten, sie arbeite mit verzerrten Inzidenzzahlen bei Geimpften und Ungeimpften, um Ungeimpfte doch noch zur Impfung zu bewegen. Die Zeitung „Welt“ hatte zuvor berichtet, dass die Behörde, die in Bayern für die Erfassung der Daten zuständig ist, das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), den Impfstatus von Infizierten offenbar oft nicht kenne. Gleiches gelte etwa auch für Hamburg.

Ein Sprecher des bayerischen LGL habe beispielhaft für die Woche vor dem 24. November mitgeteilt, in dieser Zeit seien insgesamt 81.782 Corona-Fälle gemeldet worden – 9641 Personen davon hatten einen vollständigen Impfschutz, 14.652 keinen. In 57.489 Fällen sei der Impfstatus „unbekannt“ gewesen.

Statt ebenjene Fälle herauszurechnen, habe die Behörde diese der Gruppe der Ungeimpften zugeordnet und auf Basis dieser Zählung die Geimpften- und Ungeimpften-Inzidenz ausgewiesen. Auch die Testanzahl in den unterschiedlichen Gruppen habe keine Rolle gespielt.

Söder warb mit Grafik fürs Impfen

Am 18. November hatte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auf Twitter geschrieben: „Leider nehmen die Corona-Infektionen gerade bei Ungeimpften dramatisch zu. Es gibt einen direkten Zusammenhang von niedrigen Impfquoten und hohen Infektionsraten. Lassen Sie sich daher bitte impfen. Nur Impfen hilft.“ Dazu postete er eine Grafik, wonach die Sieben-Tage-Inzidenz der Ungeimpften bei 1469 lag und jene der Geimpften bei gerade mal 110.

Auf Anfrage der F.A.Z. teilte ein Sprecher der bayerischen Staatskanzlei mit, diese verwende Zahlen, die ihr aus dem LGL und dem bayerischen Gesundheitsministerium zur Verfügung gestellt würden. Wie diese Zahlen zustande kommen, liege „alleine“ in der Zuständigkeit des LGL und des Gesundheitsministeriums.

LGL weist Vorwürfe zurück

Das LGL wies am Sonntag den Vorwurf, Daten zur Inzidenz der Geimpften beziehungsweise Ungeimpften nicht korrekt veröffentlicht zu haben, „entschieden“ zurück. LGL-Präsident Walter Jonas teilte mit: „In allen unseren Veröffentlichungen des LGL und auf unserer Homepage weisen wir sowohl auf unsere Berechnungsgrundlagen als auch auf Limitationen der Werte, mit denen wir arbeiten können, hin. Die Transparenz ist zu jeder Zeit gegeben.“

Er fügte hinzu: „Wir haben uns entschieden, die Fälle ohne Angaben zum Impfstatus zunächst zu den Ungeimpften zu zählen. Denn es hat sich herausgestellt, dass diese – nach später vorliegenden Daten – in der weit überwiegenden Anzahl der Fälle ungeimpft waren. Ein bloßes Weglassen der fehlenden Werte hätte zu völlig falschen Inzidenzverhältnissen geführt“, so Jonas. „Die Einschätzung der Inzidenzverhältnisse der geimpften zur ungeimpften Bevölkerung ist neben anderen Faktoren ein weiterer wichtiger Parameter, um die Infektionsdynamik in Bayern epidemiologisch bewerten zu können.“

Selbst nach einer Umstellung der Berechnung werde sich „weder an der Tatsache etwas ändern, dass die Inzidenz bei den Ungeimpften um ein Vielfaches höher ist als bei den Geimpften. Noch wird sich an der Tatsache, dass Ungeimpfte einem deutlich höheren Risiko ausgesetzt sind, schwer an Covid-19 zu erkranken, irgendetwas ändern.“