Auf kommunaler Ebene ist die Zusammenarbeit mit der AfD nichts Neues. Doch scheiden sich die Geister schon an der Frage, was denn eigentlich Zusammenarbeit ist.

Wahlplakate für den Kandidaten der AfD und den der CDU in Sonneberg in Thüringen Bild: dpa

Wie läuft das eigentlich mit der AfD in den Kommunen? Eine, die diese Frage nicht mehr hören kann, ist Martina Schweinsburg, resolute Landrätin im ostthüringischen Greiz. „Das wird mir alles viel zu hoch aufgezogen“, sagt die CDU-Politikerin, die den ländlich geprägten 98.000-Einwohner-Kreis führt. „Wir ar­beiten hier mit Menschen zusammen, nicht mit Parteien.“ Das gelte auch, seit vor vier Jahren erstmals die AfD in den Kreistag einzog – als zweitstärkste Kraft.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. Folgen Ich folge



Die meisten Anträge, mehr als 95 Prozent, bringe ohnehin die Verwaltung ein, sagt Schweinsburg, die seit 1990 im Amt ist. Da gehe es um den Haushalt, um Straßenbau oder Schul­sanierung. Da stelle sich die Frage nach Parteien gar nicht. Die Kreistagsmitglieder stellten allenfalls mal Änderungs­anträge. „Dann werden vernünftige Vorschläge aufgegriffen und abgestimmt, egal von wem sie kommen.“

Das Schlagloch hat kein Parteibuch

Die AfD, sagt Schweinsburg, spiele gar nicht die große Rolle. Die einst neun Vertreter zählende Fraktion sei gespalten in fünf Leute, die „Fundamental­opposition“ betrieben, und vier Vertreter, mit denen man „konstruktiv und vernünftig arbeiten“ könne. „Warum sollte ich das nicht machen?“, fragt sie, die auch Präsidentin des Thüringer Landkreistages ist. „Ich kann mit dem Begriff Brandmauer nichts anfangen.“ Solche Grundsatzbeschlüsse liefen auf kommunaler Ebene ins Leere.

Ganz ähnlich sieht es Michael Brychcy, CDU-Bürgermeister von Waltershausen im Kreis Gotha und Präsident des Thüringer Gemeinde- und Städtebundes. Er hatte vor einem Monat mit der Erklärung für Aufsehen gesorgt, dass eine Zusammenarbeit mit der AfD auf Sachebene mehr oder weniger selbstverständlich sei. „Es gibt in meiner Stadt kein rotes, kein grünes, kein schwarzes und kein gelbes Schlagloch. Sondern es gibt ein Schlagloch, und die Leute erwarten, dass wir es wegkriegen.“ Danach gab es heftige Kritik, und auch einen offenen Brief von Bürgern seiner Stadt, die Brychcy aufforderten, sich klar gegen die AfD zu positionieren. Angesprochen auf die Äußerung des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz sagte Brychcy nun dem Deutschlandfunk: „Als ich die Äußerung gehört habe, hab ich in mich reingeschmunzelt. Schau mal, jetzt erkennt man in Berlin auch, dass man miteinander reden muss.“

Rund hundert Kilometer südlich wiederum wollte CDU-Mann Jürgen Köpper Deutschlands ersten AfD-Landrat verhindern. Das misslang, und Köpper überlegte eine Woche lang, ob er unter AfD-Landrat Robert Sesselmann als Erster Beigeordneter weitermachen soll. Er entschied sich zu bleiben. Er wolle ver­suchen, das Beste für den Landkreis herauszuholen, sagte Köpper. Ein Boykott sei ihm als gewähltem Beamten ohnehin nicht möglich. Die Union werde sehr genau prüfen, welche Initiativen der neue Landrat auf den Weg bringe, und diese nicht von vornherein ablehnen, sagte die CDU-Kreisvorsitzende Beate Meißner dem MDR. Im Sonneberger Kreistag wiederum, wo die AfD zweitstärkste Kraft nach der CDU ist, hat die AfD schon mehrfach CDU-Anträgen zugestimmt.

CDU, AfD und FDP gegen Gendern

Große Empörung gibt es freilich vor allem, wenn es umgekehrt läuft, wie vor einigen Monaten im Kreistag von Bautzen in Sachsen. Dort stimmte die CDU einem AfD-Antrag zu, der die Streichung von freiwilligen Leistungen des Landkreises wie Sprachunterricht für Asyl­bewerber forderte. Das war weniger ein Sach- als vielmehr ein symbolischer Antrag originärer AfD-Politik. Ähnliches ge­schah im Juni im Stadtrat von Zwickau, wo die CDU-FDP-Fraktion einen AfD-Antrag zum Verbot des Genderns im Rathaus und in städtischen Betrieben erweiterte und ihm schließlich zur Mehrheit verhalf. Kommunale Zusammenarbeit mit der AfD gibt es indes nicht nur vonseiten der CDU. Im südthüringischen Hildburghausen stimmte etwa die SPD mit der AfD für einen Bürgerentscheid zur Absetzung des Bürgermeisters von den Linken.

Der CDU-Vorsitzende im Vogtlandkreis, Sören Voigt, erklärte nach Merz’ Äußerung, dass eine Zusammenarbeit mit der AfD für ihn „nicht vorstellbar“ sei, auch nicht auf Kreisebene. Dennoch müsse man mit der AfD sachlich umgehen, schrieb Voigt, der auch Parlamen­tarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion im sächsischen Landtag ist, auf Facebook. „Unsere Aufgabe kann es nicht sein, sachlich vernünftige Anträge nur deshalb abzulehnen, weil sie von ei­ner bestimmten Partei kommen.“

Mehr zum Thema 1/

Das wiederum versucht der CDU-Politiker Stephan Meyer, seit vergangenem Jahr Landrat im ostsächsischen Görlitz, wo die AfD im Kreistag stärkste Kraft ist. Meyer hat stets erklärt, wenn die CDU mit der AfD zusammenarbeiten würde, wäre das nicht mehr seine Partei. Zugleich will er der AfD auch nicht die Bühne überlassen. Als die Rechtspopulisten neulich einen Sonderkreistag einberiefen, mit dem Ziel, Standorte für Asylunterkünfte abzulehnen, hielten die CDU und die anderen Kreistagsfraktionen mit kons­truktiven Vorschlägen und Kompromissen dagegen. Die AfD, die nur die Ablehnung parat hatte, kam mit ihren Anträgen nicht durch.