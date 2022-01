Debatte über Impfpflicht : Frei: Union arbeitet nicht an eigenem Gesetzentwurf

Impfung in einem Impfzentrum in Erlangen im November: Die Unionsfraktion fordert die Regierung zu einem eigenen Antrag für eine Impfpflicht auf. Bild: dpa

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei (CDU), hat Berichten über einen eigenen Antrag der CDU und CSU im Bundestag für eine Corona-Impfpflicht widersprochen. Die Union arbeite derzeit weder an einem Gesetzentwurf noch an einem Antrag, sagte Frei am Dienstag in Berlin. Nach jetzigem Stand werde es den auch nicht geben, sagte er. Er widersprach damit dem CSU-Gesundheitspolitiker Stephan Pilsinger, der einem Bericht zufolge einen eigenen Antrag der Union für eine Impfpflicht ab 50 Jahren plane.

„Die Unionsfraktion sollte einen eigenen besseren Antrag einbringen“, hatte Pilsinger den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Dienstag) gesagt. Er nehme in der Fraktion Sympathien für eine Impfpflicht ab 50 Jahren wahr, sagte er. „Weil der größte Teil der Covid-Intensivpatienten älter als 50 Jahre ist, können wir mit einer Impfpflicht für alle ab 50-Jährigen das Gesundheitssystem effektiv schützen und dennoch den Freiheitseingriff für die Gesellschaft so gering wie möglich halten“, erklärte er. Als geimpft soll nach seinen Worten jeder gelten, der doppelt immunisiert wurde. Eine Verpflichtung für regelmäßige Auffrischungsimpfungen dürfe nur eingeführt werden, wenn sie verfassungsrechtlich unanfechtbar sei. Zudem sprach sich Pilsinger für ein Impfregister aus.

Frei unterstrich dagegen die Forderung der Union an die Bundesregierung, einen eigenen Entwurf vorzulegen. Das ist bislang nicht geplant. Die Bundesregierung hate die Entscheidung zur Gewissensentscheidung erklärt und die Erarbeitung von Anträgen – verbunden mit einer Aufhebung der Parteidisziplin bei der Abstimmung – an den Bundestag abgegeben.

„Keine Gewissensentscheidung“

Frei sagte nun, die Union werde nicht die Arbeit der Regierung übernehmen und einen Antrag erarbeiten. Mit Pilsinger stimmt der Parlamentarische Geschäftsführer jedoch in der Auffassung überein, dass die Frage nach einer allgemeinen Corona-Impfpflicht keine Gewissensentscheidung sei. Frei verwies darauf, dass der Bundestag bereits im regulären Verfahren über die Impfpflicht für das Personal in Einrichtungen mit besonders gefährdeten Menschen entschieden hat.

Bei Gewissensentscheidungen gehe es um Fragen von Leben und Tod, sagte Frei weiter und erinnerte an die Debatte über den assistierten Suizid. Als weiteres Beispiel nannte er die bevorstehende Debatte über die Triage, nachdem das Bundesverfassungsgericht kürzlich eine Regelung verlangt hatte, die sicherstellt, dass Menschen mit Behinderung bei der Zuteilung lebensrettender Maßnahmen im Falle einer Knappheit nicht benachteiligt werden. Bei dieser Frage dränge es sich auf, Gruppenanträge zu erarbeiten, sagte Frei. Dies sei eine „kategorial andere Frage als die Impfpflicht“, sagte er.