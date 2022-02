Katholische Kirche : Bischöfe schrecken vor Priesterweihe für Frauen zurück

Aktualisiert am

Die Priesterweihe für Frauen wurde in anderen Ländern schon früh gefordert. In Deutschland wollen die Bischöfe jedoch keinen Sonderweg beschreiten.

Protest in Frankfurt: Katholische Frauen machen Druck zum Auftakt der Konferenz der Deutschen Bischofskonferenz zum Synodalen Weg. Bild: Wonge Bergmann

Der Vatikan findet mit seinen theologischen Argumenten gegen eine Frauenordination oder für eine Beibehaltung des Pflichtzölibats in der katholischen Kirche in Deutschland schon lange kein Gehör mehr. Das hat die dritte Vollversammlung des Synodalen Weges vor anderthalb Wochen in Frankfurt ein weiteres Mal vor Augen geführt. Als überraschend wirkungsvoll hat sich jedoch der Rückgriff auf ein altbekanntes römisches Narrativ erwiesen, das auch deutsche Verteidiger des kirchlichen Status quo gerne ins Feld führen: Das ist der Vorwurf, die deutschen Katholiken beschritten einen Sonderweg und seien mal wieder die ersten und einzigen, die derartige Probleme hätten.

Thomas Jansen Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Der Apostolische Nuntius trug ihn auch in Frankfurt wieder vor. Selbst die Wortführer des Synodalen Weges stellen die Sonderweg-These nicht grundsätzlich in infrage. Sie beteuern vielmehr, dass sie gar keinen Sonderweg anstrebten und nur im Einklang mit der Weltkirche grundlegende Reformen angehen wollten.