Befragung von Eltern : Kaum Verbesserungen bei Distanzunterricht

Laut einer Umfrage des Ifo-Instituts ist die tägliche durchschnittliche Lernzeit im Vergleich zum ersten Lockdown um eine Dreiviertelstunde auf 4,3 Stunden gestiegen. Doch das sind immer noch drei Stunden weniger als an einem normalen Schultag.

Auch wenn viele Schulen seit Dezember weitgehend geschlossen waren und Mittelstufenschüler nach den Osterferien zum ersten Mal wieder in die Schule kommen durften, hat sich die digitale Beschulung zu Hause nicht wesentlich gebessert. Das geht aus einer Umfrage des Münchener Ifo-Instituts bei mehr als zweitausend Eltern hervor. Sie bezieht sich auf die Monate Februar und März dieses Jahres und wurde mit den Ergebnissen zu den Schulschließungen im vergangenen Jahr verglichen.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. F.A.Z.

Zwar ist die tägliche durchschnittliche Lernzeit um eine Dreiviertelstunde auf 4,3 Stunden gestiegen – allerdings sind das noch immer drei Stunden weniger als an einem normalen Schultag. „Besonders bedenklich ist, dass 23 Prozent der Kinder sich nicht mehr als zwei Stunden am Tag mit der Schule beschäftigt haben“, sagt der Leiter des Ifo-Zentrums für Bildungsökonomik, Ludger Wößmann.

Mehr als die Hälfte der Eltern meint, dass ihr Kind pro Stunde zu Hause weniger lernt als in der Schule, 22 Prozent denken das Gegenteil. Da die Länder auf Lernstandserhebungen verzichtet haben, lässt sich der Verdacht der Eltern nicht empirisch erhärten. Leistungsstärkere Kinder haben deutlich konzentrierter zu Hause gelernt als leistungsschwächere.

Förderunterricht in den Ferien wurde nur von einem kleinen Anteil der Schüler wahrgenommen (nur zehn Prozent). Auch in der zweiten Phase der Schulschließungen hatte nur ein Viertel der Schüler einmal täglich Videounterricht für die gesamte Klasse. Im Frühjahr 2020 waren es sechs Prozent. Nach wie vor aber bekommen 39 Prozent der Schüler nur einmal in der Woche Videounterricht.

Als einen der wenigen positiven Effekte der Schulschließungen sehen Eltern, dass ihre Kinder selbständiger lernen und besser mit digitalen Technologien umgehen können. 31 Prozent stellen fest, dass ihr Kind während der Schließungen wegen Bewegungsmangel zugenommen hat. Für 76 Prozent war es eine große Belastung, keine Freunde treffen zu können und alle sozialen Kontakte einzubüßen.