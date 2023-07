Am vorletzten Tag ihrer „Demokratie-Tour“ soll Katrin Göring-Eckardt in Desslau-Roßlau sprechen. Dort wird sie von wütenden Demonstranten ausgebuht und beschimpft.

Bei einer öffentlichen Veranstaltung in Sachsen-Anhalt ist Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) als „grüner Abfall“ beschimpft worden. Im Rahmen ihrer zehntägigen „Demokratie-Tour“ in Ostdeutschland legte die grüne Spitzenpolitikerin, die aus Thüringen stammt, am Dienstag in Dessau-Roßlau einen Halt ein.

Dort wurde sie von etwa 60 Demonstranten begrüßt. Auf einem Handyvideo, das auf Twitter hochgeladen wurde, ist zu sehen, wie Göring-Eckardt ausgebuht, beschimpft und mit Trillerpfeifen und Trommeln gegängelt wurde.

Die Demonstranten hielten dabei Deutschlandflaggen sowie Fahnen mit AfD-Logo hoch. Ein Beteiligter sprach außerdem in ein Megafon, die Polizei solle darauf achten, dass „dieser grüne Abfall nicht zu uns rüberkommt“. Göring-Eckardt, von Polizisten umgeben, geht in dem Video auf die Demons­tranten nicht weiter ein.

In einem anderen Handyvideo, in dem Göring-Eckardt ein Interview gibt, wird sie mehrfach laut unterbrochen, der Volksverhetzung beschuldigt und als „Küchenhilfe“ beschimpft. „Ich war eine Küchenhilfe, und ich finde, das ist eine verdammt ehrenwerte Tätigkeit“, antwortete Göring-Eckardt darauf.

Die Demonstranten ließen sie aber nicht ausreden: Wenn Göring-Eckardt ein Problem damit habe, für ihre Tätigkeit als Küchenhilfe beleidigt werden, dann solle sie doch zurücktreten, rief ein Demonstrant. Ihre Politik sei „zutiefst landschädigend“, Göring-Eckardt habe sich außerdem der „Volksverhetzung“ schuldig gemacht, indem sie behauptet haben soll, der Islam gehöre zu Deutschland. Göring-Eckardt bestritt, das gesagt zu haben.

Der F.A.Z. sagte Göring-Eckardt, sie habe „das Gespräch angeboten“, die Demonstranten hätten aber „nur schreien“ wollen. Die Demonstration in Dessau-Roßlau sei kein Protest mit sachlicher Kritik gewesen, sondern ein „spalterischer, antidemokratischer Mobilisierungsversuch“, von dem sie sich nicht einschüchtern lasse, so Göring-Eckardt weiter. Aus ihrer „Demokratie-Tour“ zog sie deshalb ein positives Fazit: „Die demokratische Mitte ist die Mehrheit, auch in Deutschland. Sie muss gestützt werden.“ An diesem Donnerstag endet ihre „Demokratie-Tour“.