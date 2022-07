Vorwürfe aus der Hauptstadt : Berlin klagt über ungerechte Verteilung von Ukraineflüchtlingen

Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping schlug am Mittwoch Alarm. Die Situation mit den Flüchtlingen in der Hauptstadt sei so zugespitzt, dass sie einen Notfallplan in Kraft setze, teilte die Linken-Politikerin mit. Geplant sei, ein großes Zelt mit 900 Schlafplätzen in Betrieb zu nehmen, das bisher als Reserve auf dem Gelände des Ankunftszentrums in Tegel vorgehalten wird. Auch die Anmietung von Hostels sei angedacht.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin.



Stutzig machte die Begründung Kippings für den Notstand. Nach ihren Worten muss Berlin derzeit mehr Asylbewerber aufnehmen, weil „fast alle anderen Bundesländer“ aus dem bundesweiten Verteilsystem namens EASY ausgestiegen seien. „Dort gibt es faktisch einen Aufnahmestopp für Menschen, die Erstanträge auf Asyl stellen“, sagte Kipping der Deutschen Presse-Agentur.