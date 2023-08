Aktualisiert am

Der Verschwörungsideologe Jebsen tritt an diesem Mittwoch an der Hessischen Bergstraße auf. Der Vermieter des Saals hat für Kritik kein Verständnis.

Aus einer breiteren Öffentlichkeit war Ken Jebsen verschwunden, als sein Youtube-Kanal im November 2020 gesperrt wurde. Als Grund dafür führte die Plattform an, dass er Falschinformationen über das Corona-Virus verbreitete. Jebsen, der in der Pandemie zu einem der bekanntesten Verschwörungsideologen und Corona-Leugner wurde, machte auf einer anderen, wenig bekannten Website weiter, hielt Reden bei Demonstrationen. Zuletzt erst bei einer Querdenker-Veranstaltung Anfang August vor dem Brandenburger Tor in Berlin.

Nun reist er auch für Vortragsabende durchs Land, verwendet dafür aber seinen bürgerlichen Namen: Kayvan Soufi-Siavash. Am Mittwoch hat er um 18.30 Uhr einen Auftritt an der Hessischen Bergstraße. Als Veranstaltungsort dient ein Saal der katholischen Kolpingfamilie, einem Sozialverband. Das bestätigte das Kolpingwerk in Bensheim der F.A.Z. Zuvor hatte der HR darüber berichtet.

Der Name des Vortrags lautet „Angst essen Freiheit auf“. Auch wenn Soufi-Siavash durch das Abstreifen des Künstlernamens Ken Jebsen vorgibt, einen Neuanfang gestartet zu haben, scheint er inhaltlich keine Veränderungen vorgenommen zu haben: Durch einen „politischen Klimawandel“ werde das Ziel verfolgt, die „echte Demokratie“ und damit die „tatsächliche Freiheit“ unmöglich zu machen. Jebsen will auch in Bensheim Techniken vermitteln, die angebliche Propaganda zu durchschauen. Dafür spricht auch das Video des Vortrags bei der Querdenker-Demo in Berlin.

Angebahnt wurde die Veranstaltung von einem Vorstandsmitglied des hessischen Landesverbandes der Querdenker-Partei „Die Basis“. Der Vorsitzende des Vereins Koplingfamilie in Bensheim, Josef Roesch, hatte nach eigenen Angaben keine Überprüfung der Anfrage durchgeführt. Ken Jebsen kannte er nicht, ebenso wenig seien ihm die Positionen der „Basis“ bewusst gewesen.

In der Vergangenheit hatte das Kolpingwerk häufiger an „Die Basis“ vermietet, wie er der F.A.Z. berichtet, „nie hat es Probleme gegeben“. Dass Journalisten nun bei ihm wegen der Vermietung nachfragen, könne er nicht nachvollziehen. Ob es ein Vermietungsverbot oder eine „staatsanwaltschaftliche Anordnung“ gebe, dass er nicht an Soufi-Siavash vermieten darf, wollte er wissen. Wenn nicht, gelte die Meinungsfreiheit und er werde von dem Vertrag nicht zurücktreten.

„Der soll seinen Scheiß machen – und keiner interessiert sich dafür“, sagte Roesch. Die Medien würden ihm erst Aufmerksamkeit bescheren und ihn bekannt machen. Der Mainzer Kolpingverband kritisierte die Vermietung an die Partei gegenüber dem HR scharf. Er appellierte an die Bensheimer Verantwortlichen, sich des Ausmaßes für den gesamten Verband bewusst zu sein. Antisemitisches Gedankengut habe innerhalb des Kolpingwerkes keinen Platz.

Der Vortragsabend ist bereits ausverkauft. Die Tickets kosteten 27 Euro, was laut der Buchungswebsite einer „Tagesfördermitgliedschaft“ im Verein Soufisticated e.V. entspricht. Der Verein hat laut Handelsregister seinen Sitz im bayerischen Altenmarkt an der Alz und dessen erster Vorsitzender ist jener Kayvan Soufi-Siavash. Zunächst erhielt den Veranstaltungsort nur, wer bereits gebucht und bezahlt hatte. So verhält es sich offenbar auch mit folgenden Terminen wie im „Raum Pforzheim“ Mitte September. Die Saalmiete für den Abend beträgt laut Roesch nur 350 Euro.