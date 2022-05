Kirchentag in Stuttgart : Das Echo aus der Kirche

Am Anfang war das Unglück. Eine Verputzplatte hatte sich aus der Decke des Mittelschiffs der katholischen Kirche St. Maria gelöst und war in den Innenraum gestürzt. Um die Bausubstanz zu untersuchen, mussten die Kirchenbänke entfernt werden – und sollten nicht wiederkommen. Stattdessen verwandelte sich die Kirche im Süden der Stuttgarter Innenstadt in einen Experimentierraum.

Unter dem Motto „Wir haben eine Kirche – Sie haben eine Idee“ wollten der Stuttgarter Stadtdekan Christian Hermes und Gemeindemitglieder von St. Maria von Nachbarn, Künstlern, Wissenschaftlern und Politikern wissen, wie aus einer ausschließlich als liturgischem Sakralraum genutzten Kirche ein sa­kraler Resonanzraum für möglichst viele der Menschen ringsum werden könne. Als was könnte sie dienen? Das Echo, das die Kirchenleute und ein Team aus Stadtplanern, Architekten und Gestaltern aus Stuttgart erreichte, war überwältigend. Fünf Jahre später heißt der mächtige doppeltürmige Bau „St. Maria als“.

Die hohen Türen zu dem nach dem Widerstandskämpfer Rupert Mayer be­nannten Platz weit geöffnet, dient die Kirche den jungen Skatern als Echoraum. Für „Harrys Bude“ eignet sich St. Maria seit eineinhalb Jahren als Kulisse und Schutzraum zugleich. Die Wohnungs­losen, die im Schatten von St. Maria le­ben, sind bei Weitem nicht die einzigen, die von den Lebensmitteln leben, die Harry und sein Team einsammeln oder geschickt bekommen. „Manche wollen einfach nur reden, weil sie niemanden ha­ben. Auch das ist eine Form von Ar­mut“, sagt einer von Harrys Mitstreitern.

Sexualisierte Gewalt gegen Erwachsene kaum dokumentiert

Auch die Armut macht die mit Zitaten von Joseph Beuys, Papst Franziskus und Aristoteles drapierte Bude sichtbar. „Auf städtischem Grund könnten wir so etwas in Stuttgart nicht, nur auf kirchlichem“, sind sich Harry und einer seiner Mitstreiter sicher. Dann sind da noch die Besucher des 102. Deutschen Katholikentags, der seit Mittwoch in der baden-württembergischen Landeshauptstadt stattfindet. Für manche dient St. Maria als Treffpunkt, für andere ist sie das Ziel ihrer Suche nach den Werken, die als Sieger aus ei­nem Kunstwettbewerb der Diözese Rottenburg-Stuttgart zum Thema „vulnerabel – verletzlich“ hervorgegangen sind. Sie werden nicht enttäuscht.

Doch Massen sind es nicht, die den Weg nach St. Maria finden, wie auch die Zahl derer so niedrig ist wie seit Jahrzehnten nicht, die sich überhaupt zu dem Katholikentag auf den Weg gemacht ha­ben. Viele Katholiken sind zu tief verletzt von dem, was sie in den vergangenen Jahren über die Kirche als solche erfahren haben, zu enttäuscht von dem, wie sie in den vergangenen Jahren persönlich Kirche erfahren haben.

Der Stuttgarter ist der erste Katholikentag nach der Veröffentlichung der Missbrauchsstudie der Bischofskonferenz und der Untersuchungen in Aachen, Limburg, Berlin, Köln und München. In Beethoven-Saal der Stuttgarter Liederhalle ging es am Donnerstag um einen Aspekt, der bislang in keinem Gutachten vorkommt und in der Debatte stark vernachlässigt wurde: sexualisierte Gewalt gegen Erwachsene, vor allem gegen Frauen.

In der Podiumsdiskussion wurde schnell deutlich: Erwachsene haben es in solchen Fällen in der Regel noch schwerer als Kinder und Jugendliche, überhaupt Ge­hör zu finden. „Das erste falsche Narrativ ist, das Er­wachsene nicht Opfer von sexuellem Missbrauch werden können, dass sie ja Nein sagen können“, sagte Ute Leim­gruber, Professorin für Pastoraltheologie in Regensburg. Betroffene seien jahrzehntelang in einer „Schuld- und Schamverstrickung“ gefangen. Sich hinzustellen und zu sagen „Nein, nicht ich bin schuld, das ist ein Verbrechen“ und damit dann auch an die Öffentlichkeit zu gehen sei für viele „ein ganz großer Schritt“. Dazu komme, dass sexualisierte Gewalt gegen Erwachsene in den kirchlichen Akten kaum dokumentiert worden sei.