Katholische Kirche : Die Kirche wird die Missbrauchsskandale nicht los

Das zu Ende gehende Jahr dürfte in die Annalen der katholischen Kirche in Deutschland als ein weiteres des Missvergnügens eingehen. Lange Schatten wirft nicht allein das systemische Versagen in der Vergangenheit angesichts sexueller Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen. Mittlerweile trägt auch der Umgang mit den Folgen des Unrechts Züge systemischen Versagens.

Daniel Deckers in der politischen Redaktion verantwortlich für „Die Gegenwart“. Folgen Ich folge

Die Arbeit der vor Jahresfrist mit viel Vorschusslorbeer eingesetzten Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen (UKA) ist nur das jüngste Glied in einer langen Kette organisatorischer Fehlleistungen der deutschen Bischöfe. Das Gremium hat sich als viel zu klein erwiesen, um in überschaubarer Frist selbst über eine eher geringe Zahl von Zweitanträgen zu entscheiden. Nicht anders als in dem ursprünglichen, in der wichtigsten zum Thema Missbrauch vorgelegte Studie aus dem Jahr 2018 als willkürlich kritisierten Verfahren sind die Entscheidungsgrundlagen intransparent und die Höhe der Entschädigungsleistungen uneinheitlich. Die Betroffenen sexueller Gewalt werden abermals zu Opfern kirchlicher Willkür.